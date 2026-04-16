Porras-Kim explora la diversificación

Los viajes por el mundo han llevado a la artista Gala Porras-Kim (Bogotá, 1984) a preguntarse: ¿qué pasaría si los museos se adaptaran a las condiciones de las obras? Este cuestionamiento lo explora en la galería kurimanzutto con la exposición “Espacios del futuro replican los del pasado”.

Una caja de vidrio que en su interior se siente el calor y la asfixiante humedad de los manglares en Yucatán o réplicas de murales de Tenochtitlán montadas a ras de suelo son algunas de las piezas de la artista con las que propone que las obras de arte en exhibición deben ser conservadas en ambientes que recrean las condiciones en las que fueron creadas. “Son problemas que existen en todas las civilizaciones que han sido institucionalizadas y sacadas de su contexto original”, explica Gala Porras-Kim en entrevista.

Relación con México

Nacida en Colombia, pero criada en Los Ángeles y ahora radicada en Inglaterra, ha tenido como referencia a México en varias de sus obras, pues explica que, al estar en EE. UU. bajo asilo político, lo más lejano que podía viajar era a México. Sobre por qué cuestionar los procesos de conservación y las prácticas de espacios institucionales como lo son los museos, Porras-Kim dice que se dio de forma “muy orgánica” desde su experiencia como artista “a uno le da ansiedad cuando su obra empieza a moverse”.

Aunque señala que el colonialismo no es su motivación principal, el cuestionarse cómo trabajan las instituciones la conservación de las obras, Porras-Kim piensa en cómo “las intervenciones contemporáneas hechas en materiales históricos redefinen a la obra... Las decisiones que la gente toma en el presente cambia ese material más allá de lo que el autor del pasado habría querido. Ahora que todo el mundo está repensando instituciones culturales, ya hay más diversidad de artistas, pero también hay que diversificar los procesos dentro de los museos”.

Estas reflexiones llevarán a Gala Porras-Kim a participar en la exposición de la Bienal de Venecia, que tiene como tema “In minor keys (En claves menores)”, curada por Koyo Kouh. Para esa ocasión, la artista se presentará en el pabellón del museo inglés Victoria & Albert, con 17 obras que presentan distintas problemáticas sobre los actuales procesos de conservación.