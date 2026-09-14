Poseída, cinta que no quieren en México

Poseída es una película mexicana de terror que ya estrenó en cines de EU y Europa, donde ahora se está negociando su salida en streaming, pero en México nada más no la quieren.

La cinta, una codirección entre Jack y Jossy Zagha, está hablada completamente en inglés, siguiendo el caso de una extraña posesión de cuerpos en donde, hay que decirlo, nada es lo que parece.

Cuenta con VFX y efectos especiales en set, como cuando la chica poseída está en el techo de su habitación. Y tiene como estelar a Gia Hunter, junto con la mexicana Fernanda Romero, en el papel de una monja. “La han comprado en otros países, pero en México es increíble que no la quieren”, dice Jossy. “La verdad es que no sabemos por qué pasa eso, de los distribuidores qué puedo decir. Ahora lo que estamos viendo es si la sacamos por nuestra cuenta entonces”.

Filme

Poseída nació como idea en el guionista David Desola (Almacenados) quien escribió todo en español, para luego traducirlo al inglés. La idea que rondó en los Zagha era por qué no intentar atacar un mercado siempre dominado por ese idioma.

En México formó parte de la programación de Feratum 2025, certamen especializado de cine de género. La película cuenta con los beneficios del Eficine, así como recursos privados. “El elenco es de Inglaterra porque en EU son muy proteccionistas con lo suyo; allá encontramos mucho talento y muy receptivos”, recuerda Jossy.

México, junto con Corea del Sur, es uno de los tres principales mercados consumidores de cine de género. Los más recientes lanzamientos nacionales de terror han sido Un cuento de pescadores y Tekenchu: el ritual de los nahuales que reportaron buenas cifras. Pero Poseída no ha sido tomada. “Nos hemos dado cuenta que el panorama ahora es más difícil, antes era estrenar en festivales y ahí igual se encontraba algo (de distribuidores), pero ya tampoco es así”, apunta.