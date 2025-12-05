Postres para sorprender en las fiestas

Son originales y divertidos. Estas recetas no solo deleitarán los paladares más exquisitos, también se convertirán en un plan diferente para las tardes de frío.

ÁRBOL DE NAVIDAD CON GALLETAS Y CREMA

INGREDIENTES

10 huevos

50 g de azúcar glas

250 g de harina

1 litro de leche

500 ml de nata líquida

15 g de cacao

190 g de mantequilla

225 g de azúcar

75 g de Maizena

Esencia de vainilla

PREPARACIÓN

1. Para las galletas: mezclar 150 g de mantequilla con 50 g de azúcar glas y 250 g de harina. Amasar hasta integrar. Hacer planchas de 3 mm de grosor con un rodillo. Meter 2 horas en la nevera. Cortar la masa en círculos de diferentes tamaños y hornear a 180 °C durante 10-12 minutos.

2. Para la crema de vainilla: batir 4 huevos con 125 g de azúcar. Añadir 5 decilitros de leche, 50 g de Maizena y una cucharadita de esencia de vainilla; batir. Calentar la mezcla en una olla al fuego sin dejar que hierva. Una vez haya espesado, retirar del fuego, verter en otro recipiente y dejar templar.

3. Para la crema de chocolate: poner un cazo al fuego con 6 yemas de huevo, cacao, 100 g de azúcar, nata, 5 decilitros de leche 25 g de Maizena y 40 g de mantequilla. Remover para mezclar bien. Mantener al fuego sin dejar que hierva hasta que espese. Verter a un bol y dejar enfriar.

PASTEL DE CHOCOLATE CON CARAMELO SALADO

INGREDIENTES

320 g de harina

Azúcar

160 ml de café

250 ml de leche

8 huevos

1 cucharadita de pasta de vainilla

3 cucharadas de levadura

80 g de cacao

200 ml de aceite de oliva suave

Mantequilla

80 ml de nata

250 g de chocolate negro

Sal

Palomitas caramelizadas

PREPARACIÓN

1. Precalentar el horno a 180 °C. Batir 4 huevos, 450 g de azúcar, leche, aceite, vainilla, harina, cacao, levadura, café y una pizca de sal. Verter la misma cantidad de masa en 3 moldes redondos. Hornear 35 minutos. Dejar reposar y desmoldar. Cortar la parte de arriba de los bizcochos con una lira de repostería.

2. Poner una olla al fuego con 200 g de azúcar y 0,15 decilitros de agua. Cuando adquiera tono dorado, añadir la nata. Cocinar 1 minuto. Agregar 80 g de mantequilla y media cucharadita de sal; remover.

3. Poner al baño maría 4 claras de huevo y 300 g de azúcar durante 5-8 minutos. Pasar a un bol y batir hasta tener un merengue consistente. Añadir 450 g de mantequilla en dados. Batir 2 minutos. Agregar el chocolate derretido. Batir hasta integrar. Montar el pastel intercalando una capa de bizcocho y otra de merengue. Rociar con el caramelo. Decorar con palomitas caramelizadas.

PAN DULCE DE FRESAS

INGREDIENTES

2/3 de taza de leche entera

1 cucharada de azúcar

7 g de levadura

3 tazas de harina

1/4 de taza de mantequilla sin sal, derretida

2 huevos

1 cucharadita de sal

360 g de mermelada de fresa

Fresas frescas

PREPARACIÓN

1. Poner en vaso de batidora leche, azúcar, levadura, harina, mantequilla, huevos y sal. Batir hasta conseguir una masa suave. Dejar reposar en un bol tapado durante 1 hora, hasta que duplique su volumen.

2. Estirar la masa con un rodillo y formar un rectángulo de 37 x 30 cm. Untar con la mermelada y repartir las fresas. Enrollar la masa. Cortar longitudinalmente por la mitad para formar dos tiras de masa. Hacer una trenza haciendo pasar una tira por debajo de la otra. Llevar los extremos hacia el centro para cerrar la corona.

3. Colocar la masa en la base de un molde antiadherente forrado con papel de hornear. Poner el aro del molde y cerrar. Dejar fermentar 90 minutos. Precalentar el horno a 190 °C. Hornear durante 30 o 35 minutos. Sacar y dejar encima de una rejilla para que se enfríe.

TRONCO DE NAVIDAD DE CHOCOLATE

INGREDIENTES

Para el bizcocho

4 huevos

5 g de harina

100 g de azúcar glas

50 g de cacao

Para el relleno

150 g de nata

200 g de chocolate con leche

Para la cobertura

150 g de chocolate negro

150 g de crema

30 g de mantequilla

PREPARACIÓN

1. Precalentar el horno a 180 °C. Batir los huevos con el azúcar glas. Agregar la harina y el cacao; batir. Forrar la bandeja de horno con papel y extender la masa. Hornear 10-13 minutos. Sacar del horno y dejar reposar 5 minutos. Espolvorear con azúcar glas, poner encima el bizcocho, dejando el papel arriba, y enrollar. Dejar reposar 20 minutos.

2. Calentar la leche en un cazo y, cuando esté a punto de hervir, agregar el chocolate y la mantequilla. Apagar el fuego y tapar el cazo. Una vez el chocolate se haya fundido, remover y cubrir con film. Desenrollar el bizcocho del papel. Cubrir todo el bizcocho con el relleno anterior. Volver a enrollar.

3. Cubrir el tronco con una capa gruesa de cobertura de chocolate y hacer surcos con un tenedor para imitar la corteza del árbol.

BIZCOCHO DE CHOCOLATE CON GLASEADO

INGREDIENTES

240 g de azúcar

240 g de mantequilla o margarina

240 g de harina

4 huevos

80 g de cacao

1 sobre de levadura

Para el glaseado

150 g de azúcar glas

2 cucharadas soperas de zumo de limón

PREPARACIÓN

1. Precalentar el horno a 180 °C. Batir en un bol la mantequilla con el azúcar durante 5 minutos. Agregar los huevos, de uno en uno, y volver a batir. Mezclar la levadura con la harina y el cacao; batir (no demasiado). Incorporar esta mezcla al bol de la mantequilla, el azúcar y los huevos. Batir hasta mezclar bien todos los ingredientes.

2. Verter la masa en un molde de silicona previamente engrasado y dejar cocer en el horno 25-30 minutos. Pinchar la masa con una brocheta; si sale limpia, el bizcocho está listo. Sacar del horno, dejar templar un poco y desmoldar con cuidado.

3. Mezclar en un bol el azúcar glas con 2 decilitros de agua y 2 cucharadas de zumo de limón. Añadir sobre el bizcocho frío. Decorar con guindas y plantas navideñas. Dejar enfriar.

PANDORO ITALIANO RELLENO DE HELADO

INGREDIENTES

750 g de pandoro

100 ml de leche condensada

300 ml de crema doble

Media cucharadita de pasta de vainilla

100 g de turrón

40 g de pistachos

40 g de fruta confitada

100 g de chocolate negro

PREPARACIÓN

1. Cortar la parte superior del pandoro para obtener una tapa. Con ayuda de un cuchillo, vaciar el interior, poco a poco, con cuidado de que no se desarme; reservar. Triturar el turrón. Pelar y triturar los pistachos. Cortar la piel confitada en dados pequeños y reservar.

2. Poner en un bol leche condensada, 300 ml de crema y la vainilla. Batir hasta integrar. Agregar el turrón triturado, los pistachos y la piel confitada; mezclar. Verter la mezcla de crema en el pandoro y colocar la tapa. Envolver en film y dejarlo en el congelador durante, al menos, 8 horas.

3. Derretir el chocolate negro en el microondas, con cuidado de que no se queme, o al baño maría. Sacar el pandoro del congelador. Retirar el film transparente y colocar el pandoro en un plato. Rociar con el chocolate derretido y decorar con pistachos picados; servir.

GALLETAS DE JENGIBRE

INGREDIENTES

290 g de harina

230 g de mantequilla

150 g de azúcar extrafino

1 yema de huevo

3 cucharadas de jengibre rallado

PREPARACIÓN

1. Poner en un bol la mantequilla y el azúcar. Mezclar bien con ayuda de una cuchara de madera. Incorporar la yema de huevo y la cucharada de jengibre rallado. Mezclar bien. Tamizar la harina y una pizca de sal sobre la mezcla. Volver a mezclar bien de nuevo. Hacer una bola y envolver en papel film transparente. Meter en la nevera y dejar reposar durante 60 minutos.

2. Precalentar el horno a 190 °C. Desenvolver la masa y extenderla con un rodillo sobre papel vegetal. Cortar la masa para dar a las galletas la forma deseada. Colocar las galletas en la bandeja de horno dejando un poco de separación entre ellas para que no se peguen.

3. Meter la bandeja en el horno a altura media y hornear 12-15 minutos, hasta que queden doradas. Pasarlas a una rejilla para que se enfríen.