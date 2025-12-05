Postres para sorprender en las fiestas

Son originales y divertidos. Estas recetas no solo deleitarán los paladares más exquisitos, también se convertirán en un plan diferente para las tardes de frío.
ÁRBOL DE NAVIDAD CON GALLETAS Y CREMA
INGREDIENTES
10 huevos
50 g de azúcar glas
250 g de harina
1 litro de leche
500 ml de nata líquida
15 g de cacao
190 g de mantequilla
225 g de azúcar
75 g de Maizena
Esencia de vainilla
PREPARACIÓN
1. Para las galletas: mezclar 150 g de mantequilla con 50 g de azúcar glas y 250 g de harina. Amasar hasta integrar. Hacer planchas de 3 mm de grosor con un rodillo. Meter 2 horas en la nevera. Cortar la masa en círculos de diferentes tamaños y hornear a 180 °C durante 10-12 minutos.
2. Para la crema de vainilla: batir 4 huevos con 125 g de azúcar. Añadir 5 decilitros de leche, 50 g de Maizena y una cucharadita de esencia de vainilla; batir. Calentar la mezcla en una olla al fuego sin dejar que hierva. Una vez haya espesado, retirar del fuego, verter en otro recipiente y dejar templar.
3. Para la crema de chocolate: poner un cazo al fuego con 6 yemas de huevo, cacao, 100 g de azúcar, nata, 5 decilitros de leche 25 g de Maizena y 40 g de mantequilla. Remover para mezclar bien. Mantener al fuego sin dejar que hierva hasta que espese. Verter a un bol y dejar enfriar.
PASTEL DE CHOCOLATE CON CARAMELO SALADO
INGREDIENTES
320 g de harina
Azúcar
160 ml de café
250 ml de leche
8 huevos
1 cucharadita de pasta de vainilla
3 cucharadas de levadura
80 g de cacao
200 ml de aceite de oliva suave
Mantequilla
80 ml de nata
250 g de chocolate negro
Sal
Palomitas caramelizadas
PREPARACIÓN
1. Precalentar el horno a 180 °C. Batir 4 huevos, 450 g de azúcar, leche, aceite, vainilla, harina, cacao, levadura, café y una pizca de sal. Verter la misma cantidad de masa en 3 moldes redondos. Hornear 35 minutos. Dejar reposar y desmoldar. Cortar la parte de arriba de los bizcochos con una lira de repostería.
2. Poner una olla al fuego con 200 g de azúcar y 0,15 decilitros de agua. Cuando adquiera tono dorado, añadir la nata. Cocinar 1 minuto. Agregar 80 g de mantequilla y media cucharadita de sal; remover.
3. Poner al baño maría 4 claras de huevo y 300 g de azúcar durante 5-8 minutos. Pasar a un bol y batir hasta tener un merengue consistente. Añadir 450 g de mantequilla en dados. Batir 2 minutos. Agregar el chocolate derretido. Batir hasta integrar. Montar el pastel intercalando una capa de bizcocho y otra de merengue. Rociar con el caramelo. Decorar con palomitas caramelizadas.
PAN DULCE DE FRESAS
INGREDIENTES
2/3 de taza de leche entera
1 cucharada de azúcar
7 g de levadura
3 tazas de harina
1/4 de taza de mantequilla sin sal, derretida
2 huevos
1 cucharadita de sal
360 g de mermelada de fresa
Fresas frescas
PREPARACIÓN
1. Poner en vaso de batidora leche, azúcar, levadura, harina, mantequilla, huevos y sal. Batir hasta conseguir una masa suave. Dejar reposar en un bol tapado durante 1 hora, hasta que duplique su volumen.
2. Estirar la masa con un rodillo y formar un rectángulo de 37 x 30 cm. Untar con la mermelada y repartir las fresas. Enrollar la masa. Cortar longitudinalmente por la mitad para formar dos tiras de masa. Hacer una trenza haciendo pasar una tira por debajo de la otra. Llevar los extremos hacia el centro para cerrar la corona.
3. Colocar la masa en la base de un molde antiadherente forrado con papel de hornear. Poner el aro del molde y cerrar. Dejar fermentar 90 minutos. Precalentar el horno a 190 °C. Hornear durante 30 o 35 minutos. Sacar y dejar encima de una rejilla para que se enfríe.
TRONCO DE NAVIDAD DE CHOCOLATE
INGREDIENTES
Para el bizcocho
4 huevos
5 g de harina
100 g de azúcar glas
50 g de cacao
Para el relleno
150 g de nata
200 g de chocolate con leche
Para la cobertura
150 g de chocolate negro
150 g de crema
30 g de mantequilla
PREPARACIÓN
1. Precalentar el horno a 180 °C. Batir los huevos con el azúcar glas. Agregar la harina y el cacao; batir. Forrar la bandeja de horno con papel y extender la masa. Hornear 10-13 minutos. Sacar del horno y dejar reposar 5 minutos. Espolvorear con azúcar glas, poner encima el bizcocho, dejando el papel arriba, y enrollar. Dejar reposar 20 minutos.
2. Calentar la leche en un cazo y, cuando esté a punto de hervir, agregar el chocolate y la mantequilla. Apagar el fuego y tapar el cazo. Una vez el chocolate se haya fundido, remover y cubrir con film. Desenrollar el bizcocho del papel. Cubrir todo el bizcocho con el relleno anterior. Volver a enrollar.
3. Cubrir el tronco con una capa gruesa de cobertura de chocolate y hacer surcos con un tenedor para imitar la corteza del árbol.
BIZCOCHO DE CHOCOLATE CON GLASEADO
INGREDIENTES
240 g de azúcar
240 g de mantequilla o margarina
240 g de harina
4 huevos
80 g de cacao
1 sobre de levadura
Para el glaseado
150 g de azúcar glas
2 cucharadas soperas de zumo de limón
PREPARACIÓN
1. Precalentar el horno a 180 °C. Batir en un bol la mantequilla con el azúcar durante 5 minutos. Agregar los huevos, de uno en uno, y volver a batir. Mezclar la levadura con la harina y el cacao; batir (no demasiado). Incorporar esta mezcla al bol de la mantequilla, el azúcar y los huevos. Batir hasta mezclar bien todos los ingredientes.
2. Verter la masa en un molde de silicona previamente engrasado y dejar cocer en el horno 25-30 minutos. Pinchar la masa con una brocheta; si sale limpia, el bizcocho está listo. Sacar del horno, dejar templar un poco y desmoldar con cuidado.
3. Mezclar en un bol el azúcar glas con 2 decilitros de agua y 2 cucharadas de zumo de limón. Añadir sobre el bizcocho frío. Decorar con guindas y plantas navideñas. Dejar enfriar.
PANDORO ITALIANO RELLENO DE HELADO
INGREDIENTES
750 g de pandoro
100 ml de leche condensada
300 ml de crema doble
Media cucharadita de pasta de vainilla
100 g de turrón
40 g de pistachos
40 g de fruta confitada
100 g de chocolate negro
PREPARACIÓN
1. Cortar la parte superior del pandoro para obtener una tapa. Con ayuda de un cuchillo, vaciar el interior, poco a poco, con cuidado de que no se desarme; reservar. Triturar el turrón. Pelar y triturar los pistachos. Cortar la piel confitada en dados pequeños y reservar.
2. Poner en un bol leche condensada, 300 ml de crema y la vainilla. Batir hasta integrar. Agregar el turrón triturado, los pistachos y la piel confitada; mezclar. Verter la mezcla de crema en el pandoro y colocar la tapa. Envolver en film y dejarlo en el congelador durante, al menos, 8 horas.
3. Derretir el chocolate negro en el microondas, con cuidado de que no se queme, o al baño maría. Sacar el pandoro del congelador. Retirar el film transparente y colocar el pandoro en un plato. Rociar con el chocolate derretido y decorar con pistachos picados; servir.
GALLETAS DE JENGIBRE
INGREDIENTES
290 g de harina
230 g de mantequilla
150 g de azúcar extrafino
1 yema de huevo
3 cucharadas de jengibre rallado
PREPARACIÓN
1. Poner en un bol la mantequilla y el azúcar. Mezclar bien con ayuda de una cuchara de madera. Incorporar la yema de huevo y la cucharada de jengibre rallado. Mezclar bien. Tamizar la harina y una pizca de sal sobre la mezcla. Volver a mezclar bien de nuevo. Hacer una bola y envolver en papel film transparente. Meter en la nevera y dejar reposar durante 60 minutos.
2. Precalentar el horno a 190 °C. Desenvolver la masa y extenderla con un rodillo sobre papel vegetal. Cortar la masa para dar a las galletas la forma deseada. Colocar las galletas en la bandeja de horno dejando un poco de separación entre ellas para que no se peguen.
3. Meter la bandeja en el horno a altura media y hornear 12-15 minutos, hasta que queden doradas. Pasarlas a una rejilla para que se enfríen.