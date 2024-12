Yolanda Andrade continúa en Los Ángeles, donde se practica estudios que le ayuden a diagnosticar su malestar físico. La conductora lleva meses con altas y bajas en su salud que se desataron a raíz de un aneurisma. Andrade está preocupada porque su crisis de salud incluye la pérdida casi total del habla y la dificultad para poder moverse.

Yolanda, de 52 años, reapareció en sus redes sociales el pasado 12 de diciembre, en un video agradeció a la Virgen de Guadalupe el que la esté sanando, pues comentó que en el 2023 estuvo nueve meses en crisis. “Hay muchas cosas que agradecerle a la Virgen en este momento, yo en especial mi salud, porque yo me vi nueve meses muy mal el año pasado y me estoy sanando gracias a ella que es mi mamá”, expresó conmovida.

A finales de noviembre, cuando grabó varios programas de Montse & Joe junto a su compañera amiga y expareja Montserrat Oliver, salió casi sin poder hablar y llorando, pues confesó que se sentía muy mal, se disculpó por no poder platicar con la prensa como siempre lo hace.

No descarta la brujería

Yolanda Andrade y Julio Preciado se reencontraron hace unos días y el cantante compartió fotos del momento en sus redes, platicó en entrevista con el programa De primera mano que le dio mucho gusto verla, tienen proyectos juntos, y lamentó haberla visto mal de salud.

Preciado, quien comparte con Yolanda un pasado de fiesta y excesos, consideró que a diferencia suya, no cree que el cuerpo le “esté pasando factura” a Andrade, pues desde hace 16 años se alejó del mundo de excesos. “Creo que después de 16 años no te puede cobrar tan tarde la factura la vida; la Joe ya tenía 16 años sin estar en la actividad y le viene la enfermedad, no le encuentran la cuadratura al círculo”, comentó.

Preciado dijo que Yolanda espera tener otra opinión de lo que la aqueja, pues en realidad no sabe ni lo que tiene, incluso no descarta la brujería, pues en su desesperación por no tener un diagnóstico convincente, ha hecho de todo porque quiere recuperarse. “La verdad no sabe ni lo que tiene, ella es una guerrera es muy desesperante no saber lo que tiene, me dijo que fue hasta con brujos porque me dijo que no puede dejar nada de lado; me dijo ‘yo quiero estar al cien, no quiero salir en pantalla y que me pongan suero y que me lo quiten cuando vamos a hacer corte’; me siento muy comprometido con ella”, afirmó Julio.

Julio Preciado, quien también tuvo una importante recaída en su salud hace unos meses, tiene fe y esperanzas de que su amiga Yolanda se recupere, y se dijo dispuesto a ayudarla en lo que necesite, pues es una persona “hermosa y transparente”.