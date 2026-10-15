Precuela marca el origen de Jason

La serie Crystal Lake revela el pasado de la madre de Jason, el asesino y protagonista de las películas de Viernes 13 lanzada en los años 80.

Inspirada en el personaje de la afligida Pamela Voorhees que en las primeras entregas de la saga fue interpretada por Betsy Palmer, ahora tocará a Linda Cardellini darle vida a este papel. “Debo decir que la actuación de Palmer es única e inolvidable. Imposible de repetir. Con Pamela, me emocionaba mucho la idea de presentar a un personaje en los años anteriores a que se convirtiera en una de las villanas más famosas del cine. Todo era un territorio inexplorado”, compartió Cardellini.

La historia transcurre en un poblado vacacional situado junto a Crystal Lake. La serie comparte con las películas de la saga ese perfil de jóvenes con testosterona que usan al bullying como su principal arma. “Pamela ve en su hijo Jason a un niño muy vulnerable y tierno, pero desafortunadamente a la vez se topa con un mundo que no le da a Jason la oportunidad de crecer y que lo está rodeando de hostilidad”, señaló.

Historia

Mientras Jason Voorhees es el asesino y personaje central en 11 filmes, es poco lo que se conoce sobre la personalidad de Pamela, su madre, y explorar sus motivaciones es lo que atrapó a Cardellini. “La clave de Pamela es que todo gira alrededor de Jason. Creo que será muy divertido para la audiencia conocer a este niño antes que se vuelva el implacable asesino de las películas. También pienso que conociendo a su madre entenderás cómo se estaba ya forjando el monstruo”, considera.

La actriz compartió además que para lograr el tono que el personaje le exigió recurrió al método que se usa en las “habitaciones de ira” (rage rooms) o “terapias de destrucción”, donde las personas pagan por golpear una serie de objetos. “Para interpretar los asesinatos de Pamela me centré mucho en su rabia. Hubo un momento en escena que después de que maté a mi primera víctima, su cuerpo yacía ahí inerte y entonces comencé a golpearlo. Confieso que algo pasó en mí, como esas terapias que uno golpea objetos, rompe vidrios y da mazazos en autos viejos para vaciar su enojo. Me agarré de ese sentimiento el resto de la serie”, confiesa sin aspavientos Cardellini.

Por su parte, el creador de Crystal Lake, Brad Caleb Kane, explicó que la serie no se aparta de la intensidad sangrienta de las películas, en las que Jason se vuelve una indestructible criatura infernal portando su ahora legendaria máscara de hockey. “La gente se sorprende al saber que estoy tras ‘Crystal Lake’ porque me conoce desde jovencito proveyendo la voz de Aladdin al cantar en todas sus películas, pero confieso que ‘Viernes 13’ es la película que me enamoró del cine. Yo coleccionaba todo respecto a Jason y ahora me da gusto y responsabilidad ser parte de su legado”, concluyó el productor de la serie que se estrena este viernes 16 de octubre por Universal Plus.