Predicciones Óscar 2023

Ya sabemos quiénes son los nominados, pero quedan muchas dudas. ¿Quién ganará? ¿Afectarán en algo los resultados de a los Globos de Oro 2023 y el palmarés de los Critics Choice Awards?

MEJOR PELÍCULA

Todo en todas partes al mismo tiempo

La gran favorita para llevarse el premio de la noche es una película de ciencia ficción que rebosa imaginación a la hora de tratar un tema tan estimulante como el del multiverso. Es la gran favorita y ha arrasado en todos los premios importantes hasta ahora, por lo que sería una sorpresa mayúscula que no se lleve el Óscar.

Sin novedad en el frente

Nueva adaptación de la novela de Erich Maria Remarque que ya sirvió como base para una aclamada película de 1930 de una importancia capital en la historia del cine bélico. Sólida en todo momento, resulta curioso que cuando más brille es en los momentos íntimos que nos permiten conocer un poco más a sus protagonistas.

El triángulo de la tristeza

Una sátira hecha desde una posición de privilegio y renunciando a cualquier tipo de sutileza en beneficio de un enfoque directo y de trazo grueso. Es bastante entretenida en líneas generales, pero quizá provoque antipatía en cierto sector del público.

Elvis

Un enérgico biopic del "rey del rock" muy marcado por la presencia tras las cámaras de Baz Luhrmann. El guión sabe muy bien en qué momentos centrarse más en Austin Butler y en cuáles el grotesco personaje de Tom Hanks tiene que ser el foco.

Avatar: el camino del agua

Un éxito indiscutible en taquilla pero la cosa es más complicada en lo artístico, ya que puede llegar a hacerse pesada y que el espectador acabe cansado bastante antes de que muestre su mejor cara durante el último acto.

Los Fabelman

Una película con toques autobiográficos de Steven Spielberg que es un canto de amor al cine, pero también una obra bastante triste que oculta una lectura mucho más desalentadora de lo que supone vivir tu vida a través del séptimo arte. Dirigida con maestría, es una lástima que este tipo de propuestas no conecten ya demasiado con el público, ya que se trata de uno de los pocos fracasos en taquilla de su máximo responsable.

Tár

Una cinta fascinante que puede leerse simplemente con una atrevida lectura de la cultura de la cancelación, pero en ella hay mucho más que rascar a poco que te pares a pensar en multitud de detalles que aparecen a lo largo de su abultado metraje. Por supuesto que la excepcional interpretación de Cate Blanchett brilla con luz propia, pero tiene también un componente hipnótico que te hace seguir con atención todo lo que propone.

Los espíritus de la isla

Una sensacional tragicomedia sobre una amistad rota que se asienta sobre el impecable guion de Martin McDonagh y las excelentes interpretaciones de sus cuatro protagonistas. Es una película profundamente triste, pero yo también encuentro en ella mucho más humor del que nunca hubiera esperado y todo ello está equilibrado de maravilla.

Top Gun: Maverick

El regreso de un personaje mítico que sabe cómo alimentarse de la nostalgia sin caer presa de ella. Todo ello con una historia sencilla y directa que Joseph Kosinski plasma en imágenes de una forma impresionante, ya que es una de esas películas que se disfruta aún más en la pantalla más grande posible.

Ellas hablan

Sarah Polley parte aquí de una novela inspirada en un terrible caso real para sacar adelante una película en la que las ideas priman por encima de todo lo demás, hasta el punto de que acaba resultando algo artificial en la alegoría que propone.

MEJOR ACTRIZ

Michelle Yeoh: Todo en todas partes al mismo tiempo

Personaje: Evelyn Quan Wang, una mujer migrante que descubre que puede conectarse con otras versiones de sí misma en universos paralelos.

Antecedentes en el Óscar: Esta es su primera nominación.

Cate Blanchett: Tár Personaje: Lydia Tár, directora de la Orquesta Filarmónica de Berlín, que se prepara para grabar la Sinfonía N° 5 de Gustav Mahler.

Antecedentes en el Óscar: Ganó el de mejor actriz secundaria por The Aviator y el de mejor actriz protagonista por Blue Jasmine. También fue nominada por Notes on a scandal, I´m not there, Elizabeth: The Golden Age y Carol.

Ana de Armas: Blonde

Personaje: Norma Jeane Mortensen, la mujer que se convirtió en la mítica actriz Marilyn Monroe.

Antecedentes en el Óscar: Esta es su primera nominación.

Andrea Riseborough: To Leslie Personaje: Leslie Rowlands, una madre soltera que batalla contra el alcoholismo tras dilapidar todo el dinero que obtuvo cuando ganó la lotería.

Antecedentes en el Óscar: Esta es su primera nominación.

Michelle Williams: Los Fabelman Personaje: Mitzi Schildkraut-Fabelman, una madre de familia y pianista retirada, inspirada en la madre del cineasta Steven Spielberg.

Antecedentes en el Óscar: Esta es su quinta nominación, luego de Brokeback Mountain, Blue Valentine, My week with Marilyn y Manchester by the Sea.

MEJOR ACTOR

Brendan Fraser: The Whale Personaje: Charlie, un solitario profesor con obesidad mórbida que intenta restablecer la relación con su hija adolescente.

Antecedentes en el Óscar: Antecedentes en el Óscar: Esta es su primera nominación.

Colin Farrell: The Banshees of InisherinPersonaje: Pádraic Súilleabháin, un hombre que vive en una remota isla irlandesa y cuyo mundo se viene abajo cuando recibe la noticia de que su mejor amigo no quiere hablarle más.

Antecedentes en el Óscar: Antecedentes en el Óscar: Esta es su primera nominación.

Austin Butler: Elvis Personaje: Presley, legendario cantante que transformó el panorama de la música popular estadounidense en el siglo XX.

Antecedentes en el Óscar: Esta es su primera nominación.

Paul Mescal: Aftersun Personaje: Calum Paterson, un joven padre que está de vacaciones con su hija de 11 años en un resort en Turquía.

Antecedentes en el Óscar: Esta es su primera nominación.

Bill Nighy: Living Personaje: Rodney Williams, un burócrata que enfrenta repentinamente el diagnóstico de una enfermedad terminal.

Antecedentes en el Óscar: Esta es su primera nominación.