En reconocimiento a su labor de casi 50 años de difusión del arte y la cultura oaxaqueña, tanto en México como en Estados Unidos, el diseñador de joyas Federico Jiménez (Oaxaca, 1941) recibió el premio Mexicanos Distinguidos 2023 en Los Ángeles, que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por conducto del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

“Estoy contento porque es la primera vez que se le otorga este reconocimiento a un indio mixteco, casi siempre lo habían entregado a políticos, diputados o corporaciones”, dijo en entrevista con La Jornada el también filántropo activista y promotor cultural.

El autor del libro One man’s remarkable journey from Tututepec to Los Angeles (El extraordinario viaje de un hombre desde Tututepec a Los Ángeles) señaló que el reconocimiento pertenece a todas las personas que me han ayudado en mi trayectoria, a los futuros líderes que lucharán por el respeto y la dignidad de la mujer mexicana, de los campesinos, los migrantes, y a los niños y jóvenes de México que están esperando la oportunidad para demostrar su extraordinaria inteligencia.

Oriundo de Tututepec, Oaxaca, Jiménez relató a este diario que vivió una infancia marcada por la discriminación, el clasismo y el racismo debido a sus raíces mixtecas, viéndose obligado a abandonar su comunidad para buscar suerte en Estados Unidos a los 27 años, donde estudió diseño de joyería en la University High School en Los Ángeles. Pero a pesar de lo vivido no guarda rencor, asegura, por lo que tras recibir la condecoración tiene planeado colgar su medalla en el museo Belber Jiménez, que el fundó y que se encuentra en la capital oaxaqueña, con un letrero que diga que no soy la excepción, a manera de inspiración ante la adversidad.

Tras recibir este reconocimiento, Federico Jiménez aceptó que es momento de dar un descanso al cuerpo y la mente. Siento que ya cumplí y estoy listo para descansar, aunque mi instinto y deseo es regresar al taller para seguir diseñando. Es el vicio del artista. La ceremonia de premiación ocurrió en el museo y centro cultural mexicano-estadunidense LA Plaza de la Cultura y Artes, en Los Ángeles, California, del cual Jiménez también es directivo.

El reconocimiento, que consta de una medalla de plata y un diploma, es otorgado de manera anual a connacionales que se han distinguido por su liderazgo y trayectoria profesional sobresaliente, y que han contribuido a poner en alto el nombre de México. En años pasados personalidades como el entrenador y futbolista Bora Milutinovic (2022), la chef mexicana Lydia González Aguilar (2018), el director de orquesta Enrique Diemecke (2018) y el bailarín Isaac Hernández (2018) también recibieron dicha condecoración.