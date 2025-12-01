Premian a Li Cham en festival

El Festival Internacional de Cine de Autor, que se celebra en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara (UDG), premió a la película Li Cham, de Ana Ts’uyeb, en la categoría mejor largometraje documental.

De acuerdo con el programa, la cinta, que cuenta con la participación de José Alfredo Jiménez Pérez, “Ja Ajpu”, en la dirección de fotografía, y Lorena Janeth Gómez Gómez en sonido, se presentó el jueves en el espacio Tequila Sur del encuentro fílmico.

Fue la propia cineasta Ana Ts’uyeb quien informó sobre este logro a través de sus redes sociales, y agradeció a todo el equipo que hizo posible el largometraje.

Sin embargo, las sorpresas no terminaron ahí. Recientemente dio a conocer que la película busca estar entre las nominadas para competir por un premio Óscar.

Por un lugar en la Academia

Por ese motivo se llevó a cabo una proyección de la cinta en la sala 4 de la Cineteca Nacional de las Artes, junto a las otras propuestas que pretenden estar en la antesala del mencionado reconocimiento.

“Seré muy atrevida al aspirar a una postulación en esta categoría, pero también nosotros, los pueblos originarios, soñamos, y soñamos para que nuestro cine, hecho desde nuestra mirada y narrativa, se pueda a ver desde un cine más diverso, inclusivo y multicultural; que nuestra imagen no llegue solo como personajes o actrices en estos espacios, sino narrado desde nosotros mismos como pueblos originarios”, escribió en redes.

“Nuestra película documental ‘Li Cham’ es lo que ha venido apostando desde que ganó el premio Ojo a mejor largometraje documental en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2024”, aseguró.

Asimismo, compartió que desde su estreno mundial “la cinta ha hecho incidencia para llegar a festivales que, desde nuestra condición presupuestaria de producción, puede estar limitado, pero ha logrado ocupar salas donde nuestros ancestros no tuvieron la oportunidad de entrar y contar sus propias historias, mostrar sus propias artes, sus luchas con su propia voz. Hoy, ‘Li Cham’ ha recorrido festivales nacionales e internacionales, una historia hecha totalmente en tsotsil”.