Premian el ojo de César Rodríguez

Fueron anunciados los ganadores regionales del concurso World Press Photo 2026, edición en la que han premiado “historias que reconocerás y otras que han pasado desapercibidas”. Esos dos extremos los explora César Rodríguez, fotógrafo mexicano que fue galardonado en la categoría de proyectos a largo aliento de la región de América del Norte.

Trabajo en campo

Rodríguez, quien reside en Tepic y reconoce sentirse sorprendido por su victoria, se ha dedicado a documentar las afectaciones del cambio climático en distintos puntos de la República. Por ejemplo, fotografió sucesos notorios como la escasez de agua en Monterrey, documentó las inundaciones en Chalco, Estado de México, pero a su vez retrató a habitantes de Tabasco, quienes lejos de la coyuntura de los medios, se han visto desplazados y cuyo estilo de vida se ha alterado por la acelerada erosión marina.

De hecho, esta serie fotográfica la comenzó Rodríguez como parte de una comisión de la Cruz Roja de Noruega, interesada por registrar la erosión en las costas de Tabasco, donde se ha registrado que los niveles del mar han aumentado tres veces más rápido que en cualquier otra parte del mundo. A partir de esa asignación, decidió continuar por su parte, usando sus propios recursos, un apoyo del Sistema Nacional de Creadores y sus colaboraciones con The New York Times lo ayudaron a financiar esta travesía.

“Es difícil, creo, retratar el cambio climático sin ser tan obvio, entonces intenté buscarle algo más profundo, como hablar con las personas, hay un toque personal”, dice el fotógrafo, quien añade que este proyecto también dio como resultado el libro Cuando hay luna llena, la marea sube y se puede adquirir en su sitio cesarrodriguezb.com.

Para Rodríguez ha sido un reto hacer su labor como fotoperiodista independiente, sin embargo, reconoce que disfruta su oficio, pues la fotografía “es un pase a todos lados”. Para esta edición de World Press Photo aplicaron más de 57 mil fotos de más de 3 mil fotógrafos del mundo. Temas como ICE, Palestina, el genocidio sudanés y los incendios de Hong Kong están entre las fotos premiadas.