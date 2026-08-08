Premiarán producciones “verdes”

El dicho afirma que por donde pasa el cine no crece el pasto, dado lo invasivo y contaminante que pueden ser las producciones, así que los Estudios Churubusco lanzarán una convocatoria permanente para dar como premio días de foro o de cámara a quienes demuestren que han respetado el ambiente.

Cristian Calónico, director de los mencionados estudios, dijo que será presentada la iniciativa para ponerla ya en marcha desde este mismo año. Actualmente algunas producciones están apostando a ser verdes, ya sea sembrando árboles para mitigar la huella de carbono o dejado de utilizar platos y vasos desechables en la comida o para tomar agua.

“Vamos a seguir con nuestro plan de sustentabilidad en los estudios, no solo teniendo celdas solares y recaudación de agua de lluvia; sino que vamos a tener algo para ofrecer a producciones autosustentables: va a haber una convocatoria para ofrecer días de foro o cámara como premio, a fin de fomentar a las llamadas producciones verdes”, adelanta Calónico.

“La vamos a echar a andar este año y va a ser algo permanente, habrá un comité de evaluación para ver si fue autosustentable en cierto porcentaje. Y pues hay varias etapas que pueden ser en la preproducción, producción y posproducción”, agrega.

Remodelarán de foros

El funcionario adelantó, también, que pronto comenzará la modernización de dos de los nueve foros con los que cuenta, utilizando los 2 millones de dólares (unos 40 millones de pesos) otorgados por Netflix. El dinero de la plataforma fue anunciado a principios del año pasado, pero por diversos trámites necesarios se logró firmar el acuerdo ya en este 2026.

“Va a ser mucho (el gasto) en seguridad como poner hidrantes y cambiar las líneas eléctricas para estar en los estándares internacionales y estar listos en el primer semestre del siguiente año. Ya después empezaremos con el apoyo del gobierno federal, la idea es tener un foro cada semestre para entregar los últimos en el segundo semestre del 2030, antes de irnos”, apunta.

Calónico no cree que tener foros en remodelación afecte el funcionamiento de los estudios, los cuales han tenido entre un 60 % y 70 % de ocupación en lo que va del año, cifra que califica de normal. Por ahora, añade, ya se compró equipo para modernizar las salas de producción de audio, así como equipo de transporte para iluminación y tramoya.

“Queremos ampliar la gama para que no solo nos vean como un coproductor, sino también como un mayor apoyo a la producción”, dice.