Premio de Zona Maco causa polémica

Usuarios de redes sociales manifestaron su desacuerdo. Cortesía

Para celebrar su 20º aniversario, Zona Maco anunció el premio más grande que ha otorgado una feria de arte. Se trata del Erarta Foundation Zona Maco Art Prize, que consta de 100 mil dólares a la obra de arte elegida por el público, mediante votos, de entre una selección de piezas que le presentaron.

Sin embargo, la celebración se vio opacada por la controversia que han causado los ganadores: Jacob Gils, fotógrafo danés, e In the Gallery, su galería representante (ubicada en Dinamarca y España).

El pasado domingo, en la última jornada de la feria, se entregó el premio a Gils por su obra Palma #5, que se trata de una fotografía citadina. “El mayor premio en la historia que otorga una feria de arte. En una de las mejores ferias, Zona Maco en la Ciudad de México, logré ganar el premio a la mejor obra de arte de la feria”, escribió Jacob Gils en su cuenta de Instagram.

Después de la ceremonia de premiación, en redes sociales se acusó a la galería —que se queda con la mitad del premio, de acuerdo con la convocatoria— de “comprar votos”. En su cuenta de Instagram, In the Gallery publicó el jueves: “Síguenos y vota con el QR o ‘link’ en el ‘bio’ para ganar un premio valorado en 10,000”, aunque no aclaró si la suma era en pesos o dólares. En la misma publicación se indicaba al usuario conservar el folio de su voto y que este domingo elegirían al ganador.

Una vez que surgieron las críticas, In the Gallery eliminó la publicación y subió una historia de Instagram en la que informaba que su perfil había sido atacado por hackers. “Queridos seguidores, la cuenta fue ‘hackeada’, por favor no den ‘click’ a ningún enlace o no envíen información personal”, indicaron.

Por su parte, Jacob Gils bloqueó los comentarios en su publicación de Instagram en la que celebra haber ganado el premio. En la página de la Fundación Erarta no se lee alguna limitante sobre cómo conseguir votos. Sin embargo, señalan que en caso de que el concurso no se desarrolle según lo planeado, “cualquier obligación de la Fundación Erarta con respecto al premio será cancelada o dejará de existir”.

Zona Maco dijo: “Se revisarán las decisiones que tome Erarta Foundation para evaluar la continuidad del premio. Tomaremos las medidas necesarias al conocer la postura oficial de parte de la fundación”. Se solicitó el posicionamiento de In the Gallery sobre la controversia, pero al cierre de edición no hubo respuesta.