Premio Eraclio Zepeda ya tiene ganador

En días recientes se reveló el nombre del ganador del Premio Nacional de Cuento Eraclio Zepeda, que organiza el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta).

La dependencia que dirige la maestra Angélica Altuzar Constantino señaló que este reconocimiento honra la memoria y el legado del escritor Eraclio Zepeda, impulsa la creación literaria en el género del cuento corto y fortalece el panorama narrativo nacional.

Con la obra Pequeñas variaciones del alma, Gustavo Vázquez Lozano fue el escritor que mereció este premio literario.

Proceso

El trabajo en cuestión fue amparado con el seudónimo “Grande Lluvia” y estaba marcado con el número 1 en la lista. El material fue seleccionado por el jurado calificador conformado por Ana Clavel Anamari Gomís y David Martín del Campo.

En el acta de dictaminación, destacaron que Pequeñas variaciones del alma es un libro unitario de cuentos con oficio e imaginación fina y sorprendente, que le dan vuelta a situaciones cotidianas, desde un anciano que se vuelve árbol, una mujer que le brotan canarios del pechos, unos dientes que se caen y se vuelven personaje.

Asimismo, refieren que el volumen consta de tres partes que atienden el transcurrir humano: vejez, adultez e infancia. “Posee un tono de ternura y madurez narrativa para brindarnos una mirada natural y compasiva respecto a las vicisitudes del ciclo vital del ser humano”, indicaron.

Finalidad

El Premio Nacional de Cuento Corto Eraclio Zepeda, que es organizado por el Coneculta en coordinación con el Ayuntamiento de Tuxtla Gutierrez, tiene como objetivo impulsar la creación literaria en el género del cuento corto.

El certamen, en esta ocasión, reconoció la maestría de Gustavo Vázquez Lozano en el cuento, así como su compromiso con la literatura y su capacidad para construir relatos que trascienden fronteras.

Sobre el ganador, agregaron que es originario de Aguascalientes y se desempeña como escritor, traductor y editor, con más de 30 años de trayectoria. Cuenta con una amplia serie de libros que abarcan narrativa, ensayo, historia y biografía.