Premio Jaime Sabines cerrará convocatoria

Este 8 de agosto es el último día para postularse al Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2025, convocado por el gobierno del estado de Chiapas, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), en coordinación con el honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con las bases, podrán participar poetas hispanohablantes residentes en el país o en el extranjero, sin distinción de edad. Cada postulante deberá enviar un libro de poemas inédito, escrito en español, con tema y forma libres (debidamente identificado en la primera hoja con el título de la obra y el seudónimo), cuya extensión deberá ser de 55 páginas como mínimo y 65 como máximo, debidamente numerados en ambos lados de la hoja, de tal modo que una hoja sean dos páginas.

Los trabajos se presentarán por triplicado, escritos en computadora (fuente Times New Roman, 12 puntos, interlineado de 1.5), impresos en papel tamaño carta, engargolados y exentos de indices y epígrafes. Deberán enviarse al Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2025. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. Oficina de Eventos. Dirección de Promoción Cultural, bulevar Ángel Albino Corzo número 2151, colonia San Roque, C. P. 29040. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Destacan que el jurado calificador estará integrado por tres especialistas de reconocido prestigio, quienes serán elegidos por su trayectoria literaria, mediante invitación directa con motivo del certamen. Los nombres de los mismos se darán a conocer el día del fallo. Los jueces tendrán del 8 de agosto al 17 de noviembre de 2025 para valorar las propuestas y emitir su dictamen.

Finalmente, refieren que el ganador o ganadora ofrecerá, en el lugar y hora que determinen los organizadores, un conversatorio para estudiantes de nivel medio superior y la comunidad literaria, el cual puede ser presencial o virtual.