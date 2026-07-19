Premio Jaime Sabines es internacional

El Premio de Poesía Jaime Sabines recupera su carácter internacional y se amplía el plazo para la recepción de trabajos hasta el día 31 de agosto de 2026 en los términos establecidos en la Adenda correspondiente, aseguró el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) a través de un comunicado en el que señala que las diversas observaciones y propuestas al galardón se realizan en atención al llamado de la Familia Sabines Rodríguez y al escrito presentado el 10 de julio de 2026 firmado por varios integrantes de la comunidad cultural.

En el documento oficial con fecha del 14 de julio, se informa que de igual forma, el Premio Estatal de Poesía Rodulfo Figueroa adopta el carácter de certamen nacional, ampliándose también el plazo para la recepción de trabajos hasta el día 31 de agosto de 2026 a las 15:00 horas.

Apuntan que “se realizaron diversas adecuaciones orientadas a fortalecer la participación de las personas creadoras, ampliar el alcance de los premios y optimizar las condiciones para su desarrollo”, luego de haber efectuado el análisis de los planteamientos expuestos, así como de las condiciones operativas, administrativas y de organización de los certámenes literarios vigentes.

Más cambios

Informan además que las modificaciones aprobadas serán formalizadas mediante las respectivas Adendas a las convocatorias correspondientes y publicadas a través de los medios oficiales de difusión de las instituciones convocantes.

Dentro de las adecuaciones realizadas se contempla la modificación de diversas disposiciones contenidas en el apartado de Consideraciones Generales, que tienen que ver con la ampliación de los plazos de recepción de trabajos, la actualización de los periodos de evaluación, así como la ampliación del alcance de determinados certámenes literarios, conforme a lo previsto en los instrumentos modificatorios respectivos.

Respecto de la propuesta que se hizo a través de una petición en la plataforma Change.org, de instaurar una Cátedra Jaime Sabines de carácter permanente, el Coneculta señala que el análisis efectuado al marco jurídico que los regula “no se advierte atribución expresa que faculte a este organismo para crear, establecer u operar cátedras literarias permanentes”.

Concluyen con el reconocimiento de la relevancia cultural y literaria que representa la figura de Jaime Sabines para el estado de Chiapas y para la literatura mexicana, por lo que en el “supuesto de que alguna institución pública, académica, cultural o educativa impulse iniciativas relacionadas con la creación de espacios permanentes de estudio, difusión o investigación en torno a la obra del poeta, este Consejo podrá valorar su participación institucional conforme a su marco competencial y a los mecanismos de coordinación que legalmente resulten aplicables”.