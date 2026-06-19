Premio Jaime Sabines regresará al país

La convocatoria del Premio Nacional de Poesía Jaime Sabines fue presentada este miércoles en la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero de esta ciudad, contando con la presencia Angélica Altuzar Constantino, directora del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) y Gabriela Abarca, directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura del ayuntamiento tuxtleco. En el acto, destacaron que este concurso impulsa la creación literaria y reconoce el talento poético a nivel nacional.

Gabriela Abarca indicó que esta convocatoria es el resultado de un trabajo conjunto entre el ITAC (Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura) y el Coneculta, que se hizo por primera vez el año pasado y que continúa en 2026.

“Es el resultado de las excelentes voluntades que se están creando desde el gobierno del estado de Chiapas y desde el Ayuntamiento capitalino. Eso genera excelentes resultados como el que estamos presentando”, declaró.

En tanto, Altuzar Constantino señaló que este premio fue fundado en 1988 y es uno de los más longevos que tiene el gobierno del estado de Chiapas.

Manteniendo su nivel

“Con más de 40 años de haberse fundado, este certamen ha premiado el trabajo poético de grandes autoras y autores. En la primera ocasión ganó la escritora Silvia Tomasa Rivera, que era muy amiga del Poeta Mayor de Chiapas”, expresó la directora general del Coneculta.

Adelantó que este año el galardón regresará al país y que cambió su modalidad de internacional a nacional, pero que en ningún momento baja de categoría. “México tiene grandes autoras y autores que merecen ser reconocidas con uno de los premios de poesía que lleva el nombre de uno de los más grandes poetas de Chiapas”, puntualizó.

También adelantó que la bolsa de premiación no disminuye y que continuará ofreciendo 100 mil pesos al ganador o ganadora. Finalmente, invitó a los escritores mexicanos residentes en cualquier parte del país a participar con un poemario inédito de tema y forma libres.