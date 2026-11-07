Premio Jaime Sabines ya tiene ganador

Casi diecinueve horas después de la publicación del acta de dictaminación del Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines, se dio conocer el nombre del ganador de este certamen literario convocado por el gobierno del estado a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) y el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

En el acta firmada al pie por Manuel Becerra, Claudia Berrueto y Christian Peña, jurado calificador, expresaron que se reunieron de manera virtual el día 4 de noviembre de 2026 a las 10:07 horas.

Deliberación

El galardón fue otorgado por unanimidad a la obra titulada: Días que son vidrios tirados en el piso y tu pasas descalzo amparado bajo el seudónimo “Luna Siete” y marcado con el número 10 de la lista, “por ser un libro que emprende un viaje a través de la enfermedad, la memoria y la ausencia, con una voz que evoluciona en cada página.

La imagen de una piedra se convierte en la columna vertebral del libro al nombrar y darle cuerpo al padecimiento. Es sobresaliente el tránsito de las situaciones dolorosas hacia la vulnerabilidad y la convalecencia mediante un lenguaje aparentemente sencillo, pero que apunta siempre hacia una realidad lírica y verosímil”.

Al día siguiente, la página de Facebook del Coneculta amplió la información respecto al autor que obtuvo esta distinción. Se trata del poeta tamaulipeco Baudelio Camarillo, nacido en 1959.

El escritor también ha obtenido distinciones como el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes (1993) por en Memoria de reina, Premio de Poesía San Juan del Río (1996) por Huerto infantil y Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta (2004) por La noche es el mar que nos separa.

De acuerdo con la convocatoria, la premiación se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre en el Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, en horario por definir.