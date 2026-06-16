Premio literarios cambian de categoría

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) confirmó una nueva edición de las cuatro convocatorias literarias que lanza año con año; no obstante, llamó la atención el hecho de que estas pasaron de ser “internacionales” a “nacionales”.

A través de un video difundido en redes sociales, Angélica Altuzar Constantino, directora general de la citada dependencia, aseguró que los certámenes literarios ya se encuentran vigentes, por lo que instó a los creadores a consultar las bases.

Sin embargo, al referirse a estos concursos los nombró Premio Estatal de Cuento Corto Eraclio Zepeda, Premio Nacional de Poesía Jaime Sabines y Premio Nacional de Novela Breve Rosario Castellanos, haciendo visible la pérdida de la categoría internacional que tenía en ediciones pasadas.

Presentación

La maestra Angélica Altuzar informó que este mes de junio se publicaron las cuatro convocatorias de los premios literarios que integran el programa De Espigas y Raíces, los cuales están auspiciados bajo el Programa de Apoyo a Instituciones Culturales de Secretaría de Cultura Federal.

Además, adelantó que próximamente se darán a conocer las bases del Premio Nacional de Dramaturgia Carlos Olmos, que se organiza junto al Ayuntamiento de Tapachula y el Centro Cultural Helénico.

Indicó también que continúan con el interés de promover la participación femenina con el proyecto Crear con Perspectiva de Género, cuyo montó tuvo un incremento con el fin de ampliar el número de beneficiarias.

Añadió que estos llamados están dirigidos a los diversos hacedores de cultura que hay en el estado.