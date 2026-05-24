Premio Nobel escribió en Cuarto Poder

Con el propósito de ofrecer una contribución excepcional, a partir del 7 de junio de 2009, el escritor Mario Vargas Llosa se integró a las páginas de Cuarto Poder con una columna quincenal que salió publicada los domingos.

Fue el 3 de junio del mismo año cuando “Tu diario vivir” anunció la colaboración del autor peruano, quien un año más tarde sería condecorado con el Premio Nobel de Literatura.

La plana que abarcó esta noticia mostraba en la parte superior un retrato de Vargas Llosa acompañado de la frase: “Estando en la tierra de Bolívar, nadie podía ponerle cortapisas al libre pensamiento”. Mientras que en la parte inferior, en cuatro columnas, se daba una mirada a su vastísima trayectoria.

Semblanza

En la publicación se detalla que Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936. “Su obra está considerada como una de las más brillantes exponentes de la novela latinoamericana y es uno de los más firmes candidatos al Premio Nobel de Literatura”, se expone.

De igual forma, destacan que inició su carrera literaria en periódicos locales de Perú. Tras un periplo europeo público La ciudad y los perros, La casa verde y Conversación en La Catedral. En las tres obras se observa a un autor preocupado por encontrar una concepción universal de la novela y describir a los seres marginales e inadaptados.

En las líneas subsecuentes se aborda su candidatura a la presidencia de Perú, su posterior derrota y su exilio en España. Finalmente, mencionan su ocupación profesional como catedrático de la Universidad de Londres, entre otros cargos.

Columna

El domingo 13 de diciembre del 2009, en la sección Opinión de Cuarto Poder, los lectores se encontraron con el texto “El escrito en la plaza pública”.

En esta colaboración Vargas Llosa habla de la visita de Claudio Magris a Lima, Perú. Asimismo, hace una reseña de la obra del escritor italiano, enfocándose en la novela El Danubio y en la visión de Magris sobre la literatura.

En las próximas entregas de estos especiales se ahondará en las columnas que Mario Vargas Llosa y los temas sobre los que escribió para los lectores de este diario.