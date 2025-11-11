Premio Óscar Oliva ya tiene ganador

El próximo 26 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Patio Cívico de la Presidencia Municipal se realizará la entrega del Premio de Poesía Óscar Oliva, al escritor Carlos Talancón Sánchez.

Hace unos días, el Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura reveló el nombre del poeta ganador del certamen que celebra la trayectoria de uno de los escritores más importantes del estado.

Contrario a otros certámenes, hasta este lunes no se había dado a conocer detalles de la selección de esta obra, tampoco se publicó el acta de deliberación, ni el nombre del jurado calificador que se encargó de analizar los poemarios enviados al concurso.

Se espera que en la próximas fechas se brinde mayor información respecto a las razones de su decisión.

La publicación del ganador

A través de su fanpage, el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura compartió el siguiente mensaje: “Felicitamos al escritor Carlos Talancón Sánchez por haber ganado el Premio de Poesía Óscar Oliva 2025. El ITAC refrenda su compromiso por reconocer la amplia trayectoria del poeta tuxtleco Oscar Oliva e impulsar el talento literario de nuestro país”, informó la dependencia municipal dirigida por Gabriela Abarca.

Por su parte, el escritor Carlos Talancón Sánchez reaccionó a esta distinción exponiendo en su muro de Facebook que era un gusto recibir este premio.

De acuerdo a la publicación del ITAC, puntualizan que Carlos es originario de Querétaro y se ha desarrollado en distintas áreas de la escritura como la dramaturgia, narrativa y poesía. Desde 2006 ha escrito varios espectáculos escénicos con temporadas en distintos teatros de la República Mexicana y recientemente en España. En el año 2024 obtuvo el Premio Nacional de Cuento Corto Eraclio Zepeda por su obra Vislumbres, mismo que fue publicado en Querétaro por Letra Capital.