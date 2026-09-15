Premio Óscar Oliva ya tiene ganadora

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), reveló el nombre de la ganadora del Premio de Poesía Óscar Oliva en su edición 2026.

Deliberación

Mediante una publicación en redes felicitaron con orgullo a la poeta Carmen Ávila, quien es merecedora de este reconocimiento gracias a su poemario El esplendor del naufragio, la cual fue presentada al concurso bajo el seudónimo “Strannae Presnci”.

En ese sentido, celebraron su talento y la fuerza de una obra que enriquece las letras y mantiene viva la creación poética. Asimismo, adelantaron que la ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 9 de octubre a las 18:00 horas, en el Patio Cívico del Palacio Municipal de Tuxtla Gutiérrez.

Cabe resaltar que el certamen es organizado bajo el auspicio del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, con la intención de reconocer y estimular la creación literaria contemporánea en México, además de rendir homenaje a la trayectoria del poeta tuxtleco Óscar Oliva Ruiz.

Historia

La primera edición de este concurso que busca fortalecer la promoción de la cultura, impulsar las artes en la región y celebrar la creación en español mediante obras inéditas se llevó a cabo en el año 2022.

En esa ocasión la ganadora fue Beatriz Pérez Pereda, por su poemario titulado Crónicas hacia Plutón (2022); el siguiente año (2023) se le otorgó a Ignacio Ruiz Pérez con Ensayo de la sombra; en 2024 fue reconocido Luis Jorge Boone con su obra Antiguas canciones; en 2025, Carlos Talancón Sánchez con Escarceos, mientras que la edición 2026 es para la escritora mexicana Carmen Ávila.