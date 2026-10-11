Premio Rodulfo Figueroa ya tiene ganador

El gobierno del estado, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), en coordinación con el Ayuntamiento de Cintalapa, dio, a conocer el resultado del Premio Internacional de Poesía Rodolfo Figueroa 2026.

En el documento firmado por el jurado calificador, que este año estuvo conformado por Carmen Nozal, Maricela Guerrero y Jorge Humberto Chávez, establecen que se reunieron de manera virtual el lunes 5 de octubre y decidieron de manera unánime otorgar el premio al poemario D’Zulum, amparado con el seudónimo “Xtabay”, marcado con el número 16 de la lista.

Asimismo, establecen que la obra es condecorada “por arriesgarse a tratar un tema de una cultura originaria mexicana, proponiendo formar narrativas y una mística poética. Cada uno de los textos que introducen elementos que se van relacionando con el poema. Evade el folclorismo para devolverle al mito su dimensión sagrada”.

El escritor galardonado

Horas más tarde se amplió la información acerca del autor detrás del poemario ganador. Indicaron que se trata de Sergio Pérez Torres, originario de Monterrey.

Detallaron que Pérez Torres ha publicado 13 libros de poesía: Caja de Pandero; Mythosis; Los nombres del insomnio; Barcos anclados al viento; Cáncer; Cortejo fúnebre; Party Animals; El museo de las máscaras; La heráldica del hambre; Postales en Braille/Postcards in Braille; Inventario de fósiles; Éxodo a ningún lugar/Exodus to no where, y Dispersonal.

También ha sido galardonado en el IV Certamen Literario Ana María Navales (España) y obtuvo menciones honoríficas en el Concurso Internazionale di Poesia e Teatro Castello di Duino XIII Edizione (Italia) y en el Primer Premio Internacional de Poesía New York Poetry Press (E. U. A.).

En México, su obra ha sido premiada en el Concurso de Literatura Joven 2004; Certamen de Literatura Joven Universitaria 2009; Juegos Florales del Carnaval de La Paz 2016; Premio Nacional de Poesía Ydalio Huerta Escalante 2016; Premio Nacional de Poesía Sonora 2016 Bartolomé Delgado de León; Premio Nacional de Poesía Carmen Alardín 2017; Concurso Palabras Migrantes; Convocatoria Coediciones Tierra Adentro; XVIII Premio Nacional Dr. Enrique Peña Gutiérrez; Concurso Estatal de Poesía Arturo Mariño 2024, y XVIII Concurso Nacional de Poesía Desiderio Macías Silva.