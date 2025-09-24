Premios Ariel lista completa de ganadores

La edición número 67 de los premios Ariel, evento organizado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMAAC), tuvo lugar el sábado 20 de septiembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta de Jalisco.

Cabe mencionar que los premios Ariel son considerados el principal galardón del cine nacional, ya que se congregan directores, productores, guionistas, actores y técnicos, cuyo trabajo ha impulsado la industria cinematográfica mexicana en los últimos meses.

Pedro Páramo, la cinta con más nominaciones

La adaptación de Pedro Páramo, bajo la dirección de Rodrigo Prieto, lideró la competencia con 16 nominaciones, entre las que destacan mejor película, dirección y fotografía. La cinta inspirada en la obra de Juan Rulfo encabezó la lista de finalistas, seguida por La cocina y No nos moverán, que cuentan con 13 nominaciones cada una.

Ariel de Oro

El Ariel de Oro a la trayectoria fue entregado a las actrices Patricia Reyes Spíndola, reconocida por su participación en Los motivos de Luz y La reina de la noche, y Jacqueline Andere, destacada por El ángel exterminador y Yesenia. Además, este reconocimiento también fue otorgado al Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica.

Guillermo del Toro el ausente

Guillermo del Toro fue distinguido con un premio especial. El cineasta, director de El laberinto del fauno y Pinocho, recibió el Reconocimiento al Mérito cinematográfico internacional por sus aportaciones al cine mexicano, pero no estuvo presente en la ceremonia. “Guillermo acepta esto con mucho gusto y siempre ha estado cercano a nosotros, ha apoyado a la Academia y al cine mexicano”, expresó Armando Casas, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.