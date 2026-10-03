Premios Ariel serán transmitidos en tv

Luego de tres años de realizarse en Jalisco, la entrega del Premio Ariel regresa a la Ciudad de México.

Y si bien no será en el Palacio de Bellas Artes, la sede recaerá en los Estudios Churubusco que desde hace 81 años son pieza clave para el cine nacional.

La ceremonia, que tendrá una duración de dos horas y media podrá ser vista este sábado, tanto por tv de cable como streaming.

Tanto TNT como HBO MAX, así como TV Mexiquense Canal 34, arrancarán su señal a las 18:00 horas desde la alfombra roja por donde desfilarán los más de 100 nominados entre actores, actrices, directores productores y técnicos.

La alfombra que llegue al público apenas y durará una hora, pues a las 19:00 horas inicia la ceremonia donde se espera que Daniel Hidalgo, presidente de la Academia, rinda un mensaje de la actual situación del cine mexicano.

Apenas hace unas semanas el también compositor decía que se estaba pasando por un momento importante, dado el reacomodo de públicos tras la pandemia y la llegada de nuevas tecnologías.

El ganador a Mejor Película, máximo reconocimiento, se dará alrededor de las 21:20 horas, pues diez minutos después se abandona la transmisión.

Para quien no pueda verla en vivo, se pasará diferido por las señales de Canal Once, Canal 22 y Canal 14.