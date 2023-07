Premios Chiapas, reunidos en libro

El maestro Enrique Hidalgo Mellanes se ha mantenido cerca de las noticias más relevantes del quehacer cultural en el estado de Chiapas y esto lo ha llevado a documentar sucesos tan importantes como la entrega del Premio Chiapas, que es la máxima distinción que otorga el estado a los intelectuales más sobresalientes.

El académico y promotor cultural acaba de lanzar la nueva edición de Premio Chiapas 1951-2018. Discursos, publicado por la Dirección de Divulgación de la Secretaría de Educación del gobierno de Chiapas e impreso en Talleres Gráficos del Estado. “La primera publicación del citado libro fue una edición de autor lanzada en el 2020 por la editorial Herencia Mexicana”, indicó en una entrevista reciente.

“Creo que parte de mi trabajo como profesor también es ser investigador y divulgador de los conocimientos de los científicos y artistas”, señala el profesor al hablar del proceso para compilar gran parte de los discursos expresados por los creadores e intelectuales que han sido con este premio.

“Lo que hice es sencillo: reuní mi producción periodística de 1993 a 2018, dictaminé e hice varias versiones estenográficas y ordené en orden cronológicos, según entregas. El orden ya está estaba establecido en un muro del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, aquí en Tuxtla Gutiérrez”, contó.

Después de ese primer paso, visitó varios archivos particulares y oficiales para buscar los discursos. “Dialogué con varios galardonados para que me dieran copias de sus palabras. Estoy agradecido con Federico Álvarez del Toro, Socorro Trejo Sirvent, Ramiro Jiménez Pozo, Miguel León Portilla, quienes me dieron sus documentos originales”, comentó.

Como en toda investigación, quedaron algunos cabos sueltos. “En el libro no están algunos discursos. El motivo fue que en algunas videotecas y audiotecas que visité me indicaron que fueron afectadas por las lluvias de Tuxtla Gutiérrez. Creo que no había respaldos de esas grabaciones”, expuso.

Asimismo, algunos galardonados se comprometieron a enviarle sus discursos, pero hasta el 2019 se quedó esperando. “Lamentablemente, algunos fallecieron; otros, me olvidaron”, refiere el docente de la Escuela Normal Superior de Chiapas.

Al mismo tiempo que compilaba los textos, fue reuniendo fotografías, programas de mano y pósters del Premio Chiapas. “Es por eso que el libro contiene algunas imágenes ilustrativas”, añade.

Discursos emotivos

De los 61 discursos plasmados en el libro, destaca que fueron cinco los que más lo emocionaron. “Los de Rosario Castellanos (1958), Armando Duvalier (1986), Efraín Bartolomé (1998), Andrés Fábregas Puig (2015) y Socorro Trejo Sirvent (2018). Rosario Castellanos hace un recorrido sobre el oficio y la ética del escritor. Armando Duvalier, quien fue mi maestro en 1986 en la Unach, se refiere a su trayectoria como literato y, sobre todo, recuerdo su voz cuando leyó algunos de sus poemas”, detalla.

“Efraín Bartolomé me conmovió ante su canto ritual, su poesía ritual a la memoria y a la naturaleza. Andrés Fábregas Puig recuerda su formación académica y comunitaria, entrega su corazón a los lectores y quienes lo escuchamos durante muchos años. Y a Socorro Trejo Sirvent, desde 1993 la he escuchado leer sus poemas. Laboré con ella durante varios años en el antiguo Instituto Chiapaneco de Cultura”, abundó.