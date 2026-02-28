Premios Ig Nobel: ciencia que te hace reír y pensar

Esta parodia estadounidense de los auténticos Premios Nobel reconoce los logros de diez grupos de científicos que primero hacen reír a la gente, y luego la hacen pensar. Unos ejemplos: el galardón de Medicina (1992) por la elucidación de los compuestos químicos responsables del mal olor de los pies; Biología (1997) por medir distintos patrones de ondas cerebrales en individuos masticando chicles de diferentes sabores; Física (2021) por hacer experimentos para aprender por qué los peatones no chocan constantemente con otros peatones.

Aunque todos estos descubrimientos parecen tontos a simple vista, no solo están publicados en revistas científicas reconocidas, sino que además tienen mucho más trasfondo de lo que parece y los investigadores que hay detrás son muy inteligentes.

La ciencia no está reñida con el humor

Estos premios son una parodia de los auténticos premios Nobel que reconocen los logros que primero hacen reír a la gente, y luego la hacen pensar, ya que, aunque no lo parezca, sí son investigaciones serias.

Estos se entregan cada año en septiembre, en una ceremonia de gala en el teatro Sanders de Harvard. La gala es seguida por miles de espectadores alrededor del mundo a través de su retransmisión online. La gala es en clave de humor y para el deleite de muchos, los premios son entregados por auténticos ganadores del Premio Nobel.

Sistema de nominación y elección de ganadores

El sistema de nominación es abierto y las normas no prohíben nominarse a uno mismo. Cualquiera puede proponer candidatos escribiendo a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected]. Los organizadores reciben más de 9 mil nominaciones al año, entre el 10 y el 20 % de las nominaciones cada año son de candidatos que se nominan a ellos mismos.

Los ganadores son elegidos por un comité de científicos que incluye ganadores de Premios Ig Nobel y Premios Nobel, divulgadores científicos, atletas y funcionarios públicos entre otros. Tradicionalmente en el último día de deliberaciones se invita a un transeúnte al azar para ayudar en la elección de los ganadores.

Las categorías premiadas cada año no son siempre las mismas pero suelen incluir las categorías de los Premios Nobel: física, química, fisiología/medicina, literatura y la paz, además de otras categorías como salud pública, ingeniería, biología e investigación interdisciplinaria.

El origen

¿A quién se le ocurrió esta fantástica idea de tomarse la ciencia con un poco de humor? La virtuosa mente tras el nacimiento de los Premios Ig Nobel fue Marc Abrahams, editor y cofundador de la revista Annals of Improbable Research, que, en 1991 decidió premiar a aquellos científicos que habían realizado estudios “que no podían, o al menos no debían, ser reproducidos”.

Desde el nacimiento de los Premios Ig Nobel en 1991, numerosos científicos de todo el mundo han sido galardonados. ¿Lo curioso? Todos los años la ceremonia de los Premios Ig Nobel es presentada por científicos que han ganado un Premio Nobel en años anteriores. Y es que, aunque graciosos, los Premios Ig Nobel solo se otorgan a estudios realmente “serios”.

Dato curioso

Para muestra de que pueden ser serios a la vez que absurdos, uno de los ganadores de un Premio Nobel de 2010 fue galardonado, años antes, con un Ig Nobel. Es el caso de Andre Geim, físico neerlandés al que se otorgó el Premio Ig Nobel de Física del año 2000 por utilizar imanes para hacer levitar a una rana y a un luchador de sumo. Geim fue galardonado en 2010 con el Premio Nobel de Física por sus trabajos con el grafeno, convirtiéndose en la primera persona en tener un Premio Nobel y un Premio Ig Nobel en la historia.