Premios literarios en Chiapas 2025

Los premios literarios que organiza el gobierno del estado a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) y el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, por medio del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), fueron entregados en tiempo forma, tal y como establecieron sus respectivas convocatorias.

En el ocaso del 2025, hacemos un repaso de las obras y los autores merecedores de estos reconocimientos.

Centroamericano de Poesía Rodulfo Figueroa

La ceremonia de entrega de este premio dotado con 80 mil pesos se llevó a cabo en el mes de noviembre. El reconocimiento fue para David Anuar González Vázquez por su obra Compañeros de juego, la cual fue inscrita al concurso con el seudónimo “Mapache”. La obra fue condecorada por la construcción y belleza de sus imágenes, puestas al servicio de una conmovedora búsqueda del padre, así como por su contagiosa fascinación por la geología, que atraviesa el texto con originalidad y profundidad.

Premio de Poesía Óscar Oliva

Este galardón que honra la vida y obra de uno de los poetas vivos más importantes del estado de Chiapas es otorgado por el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, dependencia del Ayuntamiento de Tuxtla. Este año la distinción fue para el escritor Carlos Talancón Sánchez, quien fue reconocido por su poemario Escarceos.

Premio Nacional de Dramaturgia

El Coneculta hizo entrega del Premio Nacional de Dramaturgia Carlos Olmos a Itzel Saraí Trejo Leone. El jurado calificador del certamen, conformado por Aída Andrade, Uriel García y Valeria Loera, expuso que el texto “es rico en identidad, con un uso original del lenguaje que maneja el albur a su conveniencia. La temática es crítica, humana y conmovedora, y su universo ficcional está muy bien planeado, presentando personajes bien definidos”.

Cuento Corto Eraclio Zepeda

Este año, el escritor Gustavo Vázquez Lozano, originario de Aguascalientes, obtuvo el galardón por su obra Pequeñas variaciones del alma. De acuerdo con el jurado calificador, se trata de “un libro unitario de cuentos con oficio e imaginación fina y sorprendente que le dan la vuelta a situaciones cotidianas. Posee un tono de ternura y madurez narrativa para brindarnos una mirada natural y compasiva respecto a las vicisitudes del ciclo del ser humano”.

Novela Breve Rosario Castellanos

El escrito Gabriel Velázquez Toledo resultó ganador del Premio Internacional de Novela Breve Rosario Castellanos 2025, organizado por el gobierno de Chiapas a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta) y el Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, por su libro Los murmullos de la selva. El fallo se anunció en octubre de 2025. La obra fue seleccionada por unanimidad, por su narrativa ágil, personajes intensos y ambientación en los años noventa.

Premio de Poesía Jaime Sabines

Entregado apenas hace unas semanas, el certamen literario de gran tradición en el estado celebró el trabajo de Julio César Melo Toledo, escritor originario de Veracruz, quien con su obra Botánica forense se ganó el reconocimiento del jurado calificador. El libro aborda el drama humano de los feminicidios y las mujeres buscadoras, a través de un lenguaje y una enunciación naturales y depurados de artificio.