Para Christian Chávez y Christopher Uckerman, integrantes de RBD, lo que pudo haber sido una noche de fiesta y música, terminó por convertirse en una auténtica vergüenza, pues a pesar de que se encontraban nominados en varias categorías de Premio Lo Nuestro, los organizadores del evento no los dejaron pasar a la gala de premiación.

La noticia fue dada a conocer por los propios artistas, mediante un video que publicaron en sus redes sociales y en el que expresaron su descontento, ya que no solo viajaron hasta el Kaseya Center de Miami; sino que desfilaron por la alfombra magenta, para que al final les dijeran que tenían los boletos incorrectos y se habían quedado sin mesa.

“No vamos a poder estar con ustedes”, dijo Uckerman desde su auto. “Nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no había mesas, eso es algo que me sorprende un poco. Una organización algo extraña. Nos vamos a ir a cenar y bueno, los nominados no pudieron entrar al evento”.

Los artistas, al ser rechazados, tuvieron que abandonar el lugar sin una explicación convincente, lo que sintieron como una falta de respeto. En un segundo mensaje, el cantante agradeció el apoyo de los seguidores que votaron por ellos y dejó claro que RBD es mucho más grande que cualquier desaire.

“Queremos decirles a los seguidores, a nivel mundial, que nos duele mucho haber venido hasta Miami y al parecer Premio Lo Nuestro no tenía nuestros lugares. Nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que esto”, finalizó.

Fans de RBD explotan

Como era de esperarse, las palabras de Christopher no tardaron en hacerse viral en las redes sociales, donde cientos de sus fans criticaron a la organización y pidieron respeto para sus ídolos.

“Es absurdo que Ucker y Christian tuvieran que abandonar los Premios lo Nuestro por falta de mesa y credenciales equivocadas”. “Hay otras personas que no son nada y entraron. Ellos son referentes del pop”. “Cómo es posible que pasen estas cosas y que no lo hayan podido solucionar”. “Premiación mal organizada, es una falta de respeto”. “Son una burla esos premios”. “RBD es más grande que esos premios”. “Exigimos una disculpa pública para RBD”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Para rematar, la banda ganó en la categoría de mejor grupo o dúo del año en el género pop, pero no pudieron estar presentes para recibir el premio.