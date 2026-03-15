Premios Óscar 2026

Durante toda la temporada de premios varias películas se posicionaron con fuerza, pero en las últimas semanas la conversación se ha concentrado principalmente en dos producciones que dominan la contienda: One battle after another y Sinners. Ambas han acumulado nominaciones y distintos reconocimientos de la industria, por lo que muchos especialistas consideran que la gran incógnita de la noche será cuál de las dos logrará imponerse en la categoría principal.

Por un lado, la cinta dirigida por Paul Thomas Anderson, llega con una ligera ventaja en la carrera por mejor película. A lo largo de la temporada ha ganado premios importantes otorgados por sindicatos y asociaciones clave de la industria, lo que suele ser un indicador importante rumbo al Óscar. Además, el propio Anderson es considerado el favorito para llevarse el trofeo a la mejor dirección, que muchos consideran merecido después de varias nominaciones en su carrera sin haber ganado aún la estatuilla.

Sin embargo, Sinners también llega con un impulso muy fuerte, especialmente por ser la cinta con más nominaciones del año, lo que demuestra el amplio respaldo que tiene dentro de la Academia. Su presencia en numerosas categorías técnicas y artísticas la mantiene como una seria contendiente, y algunos analistas incluso creen que podría dar la sorpresa en la categoría principal. Además, esta producción también destaca en la carrera actoral, ya que Michael B. Jordan se ha convertido en el favorito para ganar el premio a mejor actor, luego de imponerse en galardones importantes como el del Sindicato de Actores.

Dominan las categorías

En la categoría de mejor actriz, la competencia parece menos cerrada. La actuación de Jessie Buckley en Hamnet ha sido una de las más elogiadas de la temporada y muchos especialistas la consideran la candidata más sólida para ganar el Óscar este año. Su interpretación ha sido reconocida por la crítica y por diversos galardones previos, lo que la coloca como la favorita.

Otras categorías de actuación también presentan competencia interesante. En actor de reparto, nombres como Sean Penn por One battle after another, Delroy Lindo por Sinners y Stellan Skarsgard por Sentimental value han sido mencionados constantemente entre los posibles ganadores. Mientras tanto, actriz de reparto es considerada una de las categorías más impredecibles de la noche, ya que varias intérpretes han recibido apoyo durante la temporada de premios y no existe una favorita completamente clara.

En términos generales, todo apunta a que la ceremonia estará marcada por la competencia entre One battle after another y Sinners, dos películas que han dominado la conversación durante meses. Mientras la primera llega con el respaldo de los premios de la industria y la narrativa de consagrar a su director, la segunda cuenta con el mayor número de nominaciones y un fuerte entusiasmo entre los votantes. Por esa razón, muchos consideran que el resultado final podría definirse hasta el último momento, lo que aumenta la expectativa para una noche que promete ser muy emocionante para los amantes del cine.