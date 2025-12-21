Premios Óscar serán exclusivos de Youtube

En una decisión que ha sacudido a toda la industria del entretenimiento, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó que los Premios Óscar dejarán de transmitirse por televisión abierta. La ceremonia dará un salto radical hacia el entorno digital y se verá exclusivamente a través de Youtube.

El cambio marca una ruptura histórica con la televisión, para muchos, el principio del fin de la TV como principal plataforma para los grandes eventos. La 101ª edición de los Óscar será la primera en estrenarse bajo este nuevo modelo, que se extenderá hasta 2033.

De acuerdo con información confirmada por Variety, la Academia cerró un acuerdo plurianual con Youtube tras un largo proceso de negociación que se desarrolló durante gran parte de 2025. En la subasta participaron gigantes tradicionales como NBCUniversal y Disney/ABC, así como jugadores no convencionales como Netflix. Sin embargo, fue la plataforma propiedad de Google la que presentó la oferta más atractiva.

Según el medio especializado, Youtube habría puesto sobre la mesa una cifra superior a los nueve dígitos, superando ampliamente las propuestas de ocho cifras de sus competidores. El contrato anterior con ABC rondaba los 100 millones de dólares anuales, pero la caída constante en la audiencia televisiva llevó a Disney a intentar reducir su inversión.

Cambios

Más allá del dinero, la Academia encontró en Youtube un aliado estratégico para cumplir uno de sus grandes objetivos como ampliar su alcance global y conectar con nuevas generaciones acostumbradas al consumo digital

Aunque el anuncio ha causado revuelo, ABC conservará los derechos de transmisión de los Premios Óscar hasta 2028 para verlos a través de Youtube en 2029, año en el que la ceremonia celebrará su centenario. Con ello se cerrará una de las relaciones más longevas entre un evento cultural y una cadena televisiva.

El fin de esta alianza representa también el fin de una era en la que la televisión abierta dictaba los ritmos, tiempos y formatos de la gala.