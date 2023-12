Sofía Castro pide que la prensa la respete para que no se repita un episodio como el de este martes, cuando fue perseguida por la prensa, quien en su afán de conseguir una declaración, la siguió cuando ya había abordado su camioneta, la cual quedó abollada.

La hija de Angélica Rivera, quien actualmente participa en la telenovela El maleficio, está por llegar al altar luego de darle el sí a su novio Pablo Bernot, la actriz de 27 años suele ser amable con la prensa, sin embargo, en esta ocasión las condiciones no se dieron y la hija de “El Güero” Castro se quejó.

A través de su cuenta de Instagram, Sofía Castro externó su reclamo a la prensa, quien por los empujones y por su insistencia de seguirla y entrevistarla abollaron su camioneta, por lo que pidió que no volviera a ocurrir por seguridad de los reporteros, camarógrafos y de ella.

“Amigos de la prensa, saben que siempre los voy a atender, pero por favor no se expongan, hoy me abollaron mi camioneta porque se fueron encima de mi coche y para no lastimar a nadie tuvieron que dar el volantazo. Así como nosotros tratamos de siempre cuidarlos y darles entrevistas, ustedes también cuídennos a nosotros”, se lee.

Castro remató diciendo que la seguridad de la prensa es primordial por encima de cualquier nota, y bromeó al decir que ahora a ver quién le iba a arreglar su auto, tal vez Santa o una cooperación. “Además que su seguridad no vale ninguna nota de nadie. Ahora espero que Santa pueda arreglármela o que ustedes me hagan coperacha”, escribió.