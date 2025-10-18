Preocupados por final de Stranger things

Finn Wolfhard, uno de los protagonistas de Stranger things, expresó su preocupación por el desenlace de la exitosa serie de Netflix, que está por estrenar su última temporada, dividida en tres volúmenes.

Los fans del mundo del Upside Down esperan con ansias el estreno del volumen 1 de la quinta temporada, que llegará el próximo 26 de noviembre. El volumen 2 se estrenará el 25 de diciembre, mientras que el volumen final llegará el 31 de diciembre.

La serie de los hermanos Duffer, inspirada en los clásicos de misterio y aventura de los años 80 como The Goonies, E.T. the extra-terrestrial, Stand by me, y películas de terror como Halloween o A nightmare on Elm Street, se ha convertido en una de las producciones más exitosas y queridas de Netflix.

En entrevista con Time Magazine, Finn Wolfhard confesó que el elenco estaba nervioso al inicio de la producción por temor a que el final no cumpliera con las expectativas. “Creo que todos estaban bastante preocupados, sinceramente”, declaró Wolfhard.

“La forma en que ‘Game of Thrones’ quedó hecha trizas en esa última temporada nos llevó a pensar ‘esperamos que no ocurra algo así’. Pero luego leímos los guiones. Sabíamos que era algo especial”, comentó.

Planeación

Por su parte, los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, aseguraron en entrevista con Variety que el desenlace fue planeado desde hace años. “Sabíamos, a grandes rasgos, cómo sería la escena final desde hacía años; no nos costó mucho trabajo idearla. Hubo elementos que se discutieron durante semanas, pero la idea central del final la teníamos desde hacía mucho tiempo”, explicó Matt Duffer.

El volumen 1 del final de Stranger things contará con cuatro episodios y estará disponible el 26 de noviembre a través de Netflix, marcando el inicio del cierre de una de las series más importantes de la última década.