Belinda se encuentra alistando los detalles para la salida de su siguiente sencillo titulado “La mala”, mismo que tendrá un videoclip y que sería el tema más personal de su nuevo proyecto.

La cantante contó que la canción saldrá este jueves 15 de agosto, coincidiendo con su cumpleaños 35, y que sería la forma de explicar lo que siente en este momento de su vida amorosa. “Tiene una letra muy poderosa, yo me identifico mucho con esta canción porque es como me siento... Mi parte favorita es ‘que tengo un hueco donde va mi corazón, que no sirvo para una relación’”, adelantó.

De la misma manera, la actriz y compositora aseguró que se han dicho muchas cosas de ella sin fundamento, por lo que espera que con esta melodía puedan entenderla un poquito más. “La gente sí piensa realmente que tengo un hueco, que soy mala, que es una cosa que se ha dicho, que soy despiadada, que soy una mala persona, que soy una mala mujer, ¡cuidado!, siempre advertencia, y yo digo ‘¿de qué chin… hablas, brother?, ni me conoces’”, expresó.

Finalmente, Belinda externó su esperanza con respecto a que otras personas puedan entenderla al escuchar esta canción. “Y sé que muchas mujeres se sienten igual que yo, y se van a sentir completamente identificadas porque lo veo todos los días”, concluyó.