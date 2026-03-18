Prepara reapertura de Toniná

En el marco de los preparativos para la próxima reapertura de la Zona Arqueológica de Toniná, programada para el 21 de marzo, se llevó a cabo una reunión de trabajo interinstitucional con el objetivo de dar seguimiento a las acciones necesarias para recibir la apertura al público en general.

Durante el encuentro se revisaron aspectos operativos y de coordinación institucional encaminados a garantizar que la reapertura se realice en condiciones adecuadas para la protección, conservación y visita pública del sitio arqueológico, reafirmando el compromiso con el resguardo del patrimonio cultural.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través del Centro INAH Chiapas, mantiene de manera permanente labores especializadas de investigación, conservación, protección y difusión en la Zona Arqueológica de Toniná, acciones fundamentales que permiten salvaguardar este importante legado histórico y asegurar su adecuada apertura a las y los visitantes.

Trabajo en equipo

Estas acciones reflejan la importancia del trabajo coordinado entre instituciones, reconociendo que la preservación del patrimonio arqueológico de México es resultado del esfuerzo conjunto y del compromiso institucional por proteger y difundir los bienes culturales que pertenecen a todas y todos.

La reunión contó con la participación del arqueólogo Leobardo Pacheco Arias, director del Centro INAH Chiapas; la maestra Dulce Rodríguez Ovando, secretaria general de gobierno del estado; del licenciado Jesús Oropeza, subsecretario de Relaciones Políticas y Mediación; la doctora Manuela Angélica Méndez Cruz, presidenta municipal de Ocosingo; así como de representantes de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Por parte del Centro INAH Chiapas también estuvo presente personal de las áreas de Investigación, Resguardo de Bienes Culturales, Administración y Difusión, que continúan desarrollando las labores técnicas y operativas que hacen posible la preservación y futura visita pública de este importante sitio arqueológico.