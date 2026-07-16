Preparan demanda contra Pedro Sola

El periodista Jorge Carbajal declara que un grupo de trabajadores técnicos de TV Azteca estaría organizando una demanda por acoso sexual contra el conductor Pedro Sola, según su emisión más reciente. La revelación ocurre días después de que el economista enfrentara críticas públicas por comentarios sobre animales en espacios pet friendly.

El periodista de En shock afirma que empleados, presuntamente camarógrafos y staff de producción de Ventaneando, buscan presentar la acusación ante autoridades, mientras recopilan información para sustentar su denuncia.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado el inicio de una investigación formal.