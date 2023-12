Preparan homenaje a Cristina Pacheco

Lucina Jiménez, actual directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), confirmó que el homenaje para la escritora Cristina Pacheco está previsto para enero en el Palacio de Bellas Artes, y expresó: “En este momento hay una situación de mucho duelo, de dolor y agradecimiento a su trayectoria y congruencia. Cristina es un universo que hay que explorar. Yo creo que el homenaje tendría que ser en todas las dimensiones que ella tuvo”.

Admiradores, artistas, funcionarios, familiares, colegas y amigos de Cristina Pacheco se congregaron en la Sala 5 de la funeraria Gayosso Félix Cuevas para despedir a la periodista. Desde el inicio del velatorio, destacadas personalidades como el científico Antonio Lazcano, el historiador Enrique Krauze y el columnista, Héctor de Mauleón, se turnaron junto a las hijas de Cristina, Cecilia y Laura Emilia, para hacer guardia alrededor del ataúd. También se unieron a este emotivo acto la editora y exfuncionaria, Consuelo Sáizar; la periodista Silvia Lemus; y el novelista Álvaro Enrigue.

En el día siguiente, se sumaron la exdirectora del Inbal, Teresa Vicencio, y la actual directora, Lucina Jiménez. Lazcano y Sáizar regresaron para acompañar a los deudos. Numerosas coronas de flores, enviadas por el Canal Once, el Colegio Nacional, Canal 22, Tusquets, y Silvia Lemus, rodearon la caja.

A las 13:10, comenzó una guardia con la participación de Laura Emilia, Lucina Jiménez y Consuelo Sáizar. Cinco minutos después, concluyó, dando paso a otra encabezada por periodistas y civiles. En un momento conmovedor, un hombre tomó la palabra, extrajo una tarjeta y expresó: “Soy su más ferviente admirador”.

Cerca de las 14:30, el cuerpo de Cristina fue llevado al crematorio. Desde la noche anterior y hasta el final de la velación, decenas de periodistas y camarógrafos se movían entre los presentes. También asistieron civiles a quienes Cristina entrevistó, incluyendo miembros de la comunidad cultural de Tepito y El Chopo, quienes agradecieron, por última vez, la oportunidad de darles voz.

Silvia Lemus destacó la profunda empatía de Cristina hacia los demás: “Ella tenía un gran interés en saber de los otros. No he oído a una sola persona que no se refiera a la capacidad de Cristina de adentrarse en el espíritu y las necesidades de la gente: jóvenes, ancianos, mujeres maduras”. Lemus señaló una pequeña tarjeta blanca en la corona de flores, colocada al pie de la caja, donde escribió: “Ya estás con José Emilio”.

Cristina Pacheco falleció de cáncer el 21 de diciembre a las dos de la mañana, tras despedirse de sus programas televisivos, Aquí nos tocó vivir y Conversando, transmitidos por Canal Once. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó sus condolencias al día siguiente del deceso.

Laura Emilia compartió que su madre enfrentó el cáncer de manera valiente y tranquila, yendo más allá de las expectativas médicas. Sobre un posible homenaje, indicó que las complicaciones del día aún dejaban la situación indefinida, pero es probable que tenga lugar después del periodo vacacional y de fiestas. Lucina Jiménez, actual directora del Inbal, confirmó que está previsto para enero.