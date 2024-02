Preparan homenaje a Jaime Sabines

Pronto se darán a conocer los detalles del programa de actividades. Cortesía

Conciertos, exposiciones, danza, teatro y poesía son parte de las actividades que contempla el Centro Cultural de Chiapas de Jaime Sabines en el marco del 25º aniversario luctuoso del Poeta Mayor.

A través de su página de Facebook, el recinto ubicado a un costado del parque 5 de Mayo dio a conocer que está organizando una serie de eventos de los que pronto dará más detalles.

Cada año se llevan a cabo distintas jornadas artísticas en torno al autor, quien falleció en la Ciudad de México el 19 de marzo del 1999, rodeado de sus hijos y su esposa, tras luchar por años con una grave enfermedad. El Universal refiere que “el certificado de defunción señaló que la causa del deceso fue una metástasis generalizada, pues el autor sufría un tumor cancerígeno en el cerebro”.

Cerca de cumplir 73 años, Jaime Sabines cerró sus ojos para siempre, terminando así con una prolifera carrera en el mundo de las letras. Durante años, el creador de Horal: La señal, Yuria y Tarumba abarrotó los recintos culturales en donde baba lectura a sus poemas.

Una de las presentaciones más recordadas del escritor fue cuando asistió al Palacio de Bellas Artes, el 30 de marzo de 1996, para leer 30 de sus poemas frente a cientos de personas, destacando “Yo no lo sé de cierto”, “Los amorosos”, “A estás horas, aquí”, “Tía Chofi”, “Te quiero a las diez de la mañana”, “No es que muera de amor”, “Espero curarme de ti”, “Doña Luz”, “El peatón”, “Pensándolo bien” y “La luna”.

Entre los escritores que lamentaron públicamente su partida se encuentra José Agustín. “Sin que esto pueda parecer una falta de respeto, creo que fue para nuestra poesía lo que José Alfredo Jiménez es para la canción ranchera, pues supo absorber y plasmar en sus textos esa raíz tan profunda del mexicano”, expresó, antes de cuestionar la filiación política del poeta, “lo único” que le parecía un poco lamentable.

Al respecto, en una entrevista publicada el 21 de marzo de 1999 en el mencionado diario, Sabines declaró: “En general con el hombre de letras la política no se lleva bien”, recordando el caso de Mario Vargas Llosa en Perú. “Yo no me arrepiento de haber sido diputado dos veces. Aunque por supuesto reconozco que a veces me sentí mal en la Cámara, sobre todo desubicado porque sentía como si le estuviera robando el puesto a otro que lo merecía más que yo”, agregó.