Preparan película de Juan Gabriel

La vida del cantante Juan Gabriel dará el salto a la pantalla grande y el proyecto acaba de sumar músculo hollywoodense: Plan B, una productora asociada a Brad Pitt y Jeremy Kleiner, participará como socia productora de la cinta biográfica de “El Divo de Juárez”.

Gary Alazraki, responsable de películas como Nosotros los Nobles, confirmó que se ha sumado al proyecto. La producción se encuentra entre sus prioridades y ya cuenta con los derechos y un guion. “Esa es la primera película que ahorita ya quiero filmar. Derechos, guion, un gran socio productor: Plan B, de la compañía de Brad Pitt y de Jeremy Kleiner”, explicó Alazraki en declaraciones al programa de radio Todo para la mujer.

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El realizador todavía busca otros aliados para levantar el proyecto y reconoce que uno de los retos mayúsculos será encontrar al protagonista. “Como Juan Gabriel, solo había uno. Y entonces llenar esos zapatos, todos los actores con los que estoy hablando saben que no es cosa chica”, admitió.

Por ahora, Alazraki no dio a conocer nombres de candidatos ni una fecha para iniciar el rodaje. Lo que sí dejó claro es que la cinta buscará dimensionar la historia de Alberto Aguilera Valadez, desde sus orígenes hasta convertirse en uno de los grandes ídolos de la música mexicana.

Plan B aporta un importante respaldo internacional: la compañía ha participado en cintas ganadoras del Óscar a mejor película como 12 years a slave y Moonlight.