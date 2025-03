Una película biográfica de Federico Fellini, el mítico director italiano de La strada y 8 1/2, se encuentra en la órbita de Santiago Cabrera, uno de los actores latinos más conocidos en Hollywood. El chileno, histrión en Héroes y Los Tres Mosqueteros, confirmó que se trataría de una cinta de corte independiente, con cuyos creativos ha entablado pláticas.

El proyecto titulado Federico, the imaginary life of Fellini está buscando los recursos económicos para poder materializarse. “Fellini es un ícono del cine, de nuestra cultura y educación y sería maravilloso poder hacerlo, pero es una película que está buscando medios para salir a la luz”, apunta brevemente.

En el espacio

Santiago tuvo un encuentro con la prensa latina para hablar del próximo lanzamiento en A&E de la serie Star Trek: Picard, en la que tiene uno de los roles principales.

A partir del este lunes el canal de paga transmitirá las tres temporadas que conformaron la producción, que marcó el regreso de Patrick Stewart y en donde el sudamericano interpretó al Capitán Cristóbal Ríos.

La serie es la continuación de Star Trek: Nueva Generación, expandiendo con ello la historia espacial creada hace seis décadas. “Los personajes de ‘Star Trek’ reflejan lo mejor del ser humano y creo que por eso tiene (la historia) la resonancia que tiene. Aunque es en el futuro y ciencia ficción, es un espejo a la realidad de hoy, también hay una diversidad en términos del mundo y por eso la gente se identifica con eso”, considera Santiago.

Recuerda que una de las escenas más complicadas fue en la que interpretó a cinco personajes distintos, al mismo tiempo. “Fueron dos días de cambiarme de ropa, de peinado, de sentarme a hablar conmigo mismo (risas), fue divertido tener esa oportunidad, pero también fue gracias a la paciencia de todos, tuve una compañera que tuvo que hacer la misma escena 40 veces”, apunta.

El personaje del actor se hizo viral el Chile porque utilizó modismos locales en idioma español. Ahora, aunque no se tiene noticias de una nueva temporada, adelanta que, de haber, también incorporaría de varios países latinoamericanos.

La IA y nuevas historias

Cabrera señala que la controvertida inteligencia artificial, uno de los temas que provocaron la huelga actoral de Hollywood en 2023, es una herramienta que puede aportar, pero siempre con control. “Para mí lo primordial va a ser lo humano, por mucho que la IA pueda recrear, al final va a copiar (lo ya existente)”, indica.

A pregunta expresa, el histrión considera que actualmente faltan historias atrevidas en cine, medio en el que hay discusión por priorizar franquicias o éxitos ya comprobables, para llevarlas a la pantalla grande. “Hay mucho temor en la industria; creo que quienes toman las decisiones son por temor a no perder su trabajo y se necesita un poquito más (de valor). Me gustaría ver a los dueños de los estudios, a gente por lo menos, expresas su visión, aunque no me guste, pero que tengan”.