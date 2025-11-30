Preparan varios homenajes para la diva

Se cumple un año de la muerte de la diva del cine mexicano Silvia Pinal, quien falleció a los 93 años por complicaciones de salud derivadas de una neumonía, lo que le causó dos colapsos pulmonares antes de dar su último aliento. Sus hijas Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel no han dejado pasar este día sin dedicarle unas palabras a su madre y a través de sus respectivas cuentas de Instagram compartieron mensajes pensando en ella.

“Mamá, ha pasado un año, pero mi corazón siente que fue ayer cuando te vi por última vez. No tienes idea de cuánto te necesito; me hacen falta tus consejos, tu risa y esa mano firme que siempre me sostuvo. Te extraño tanto que duele, pero me sostengo en el inmenso amor que me dejaste. Te amo, mi Pinal hermosa, un beso hasta el cielo. ¡Sin ti, pero eternamente contigo mamá!”, escribió la mayor de ellas.

Alejandra Guzmán fue más reservada, ya que solamente publicó una fotografía de Silvia Pinal con un mensaje en el que se puede leer: “Te extraño, gigante y espectacular”.

Además, Pasquel dijo en una entrevista con Venga la alegría que ella y su familia se dieron cita en la tumba de Pinal, en donde estuvieron mucho tiempo limpiando la cripta, así como conversando con el espíritu de la primera actriz a un año de su muerte.

Planes

La familia de Silvia Pinal planea varios homenajes para conmemorar el aniversario luctuoso de la actriz, pues, aunque no se han dado detalles concretos, Stephanie Salas, su nieta, confirmó que Sylvia Pasquel está preparando varias actividades.

“Sin duda alguna habrá no uno, sino muchos (homenajes), porque la gente tiene el derecho de rendirle un homenaje, como a los grandes que han pisado los escenarios y la industria de nuestro país”, dijo. Silvia Pinal recibió un tributo en el Palacio de Bellas Artes tras su muerte el 28 de noviembre del 2024, en el que su familia, amigos y fans le dieron el último adiós.

Silvia Pinal nació el 16 de septiembre de 1931 en la Ciudad de México. Desde muy joven comenzó su andar por el cine mexicano, pues, en 1949 tuvo su primer papel pequeño en El pecado de Laura.