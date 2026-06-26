Prepararía demanda contra su papá

Christian Nodal apareció en la portada de la revista TVNotas, en al cual se detalló la disputa que existe en su familia, específicamente con Jesús Jaime González Terrazas, su papá, de quien se afirma que desfalcó al cantante con 40 millones de pesos.

En este sentido, una fuente anónima explicó que las ganancias que genera Christian Nodal están repartidas en tres personas: su papá, su mamá y él. La persona que recibe mayor porcentaje es su padre con el 50 %; después Nodal recibiría el 40 % y su mamá se queda con el 10 %. “En un mes, incluyendo una presentación, la familia gana más de 40 millones de pesos, aproximadamente. Dime si no es negocio para el papá”, contó.

Ante esta situación, la fuente explicó que Nodal podría demandar penalmente a su papá por mal manejo de cuentas. En este sentido, se explicó que Jesús Jaime González Terraza no le quiere otorgar libertad financiera a su hijo, ya que Ángela Aguilar sería la más beneficiada.

Los problemas entre la familia Nodal de un momento a otro se trasladarán a los juzgados, ya que el cantante quiere su libertad económica y sus padres no se la quieren dar.