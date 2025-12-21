Presencia catalana está infiltrada

“La catalanidad en México está infiltrada. Hay mucha más presencia catalana en la forja de la sociedad mexicana de lo que a simple vista podríamos suponer”, expresa en entrevista el historiador José María Murià Rouret, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y quien alista un libro de memorias sobre los pleitos diplomáticos que provocaron los preparativos de la conmemoración del Quinto Centenario del Encuentro de dos Mundos en 1992.

El investigador que participó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en conversatorios sobre la relación entre Cataluña y México comenta que, aunque con el exilio español de 1939 llegaron más de 10 mil catalanes al país, desde el periodo colonial ya había presencia de ellos. Por ejemplo, el armador de barcos y cosmógrafo Joanot Durán llegó a México en 1527 como parte del equipo del conquistador Francisco de Montejo y, años después, fue nombrado cosmógrafo real.

Otro caso es el de Antoni Boteller, el primer catalán en llegar a Jalisco y Zacatecas, o el de Joan Messeguer, primer catalán guadalupano. Murià Rouret explica que, en 1767, después de la expulsión de los jesuitas de todos los dominios de Carlos III, sucedió una gran inmigración catalana al país. Los nombres de aquellos personajes que aportaron a la riqueza cultural se detallan en el libro Presencia de catalanes en México. Cinco siglos, que este año fue editado digitalmente por la Academia Mexicana de la Historia.

Catalanidad mexicana

“El mundo catalán, que curiosamente es un mundo al que le he tratado de sacar la vuelta muchas veces, siempre se me presenta. Este libro no es resultado de una investigación, es resultado de una experiencia, de datos y secuencias que de alguna manera me tocó presenciar, oír o saber. Algo de lo que me di cuenta es que estos catalanes que menciono eran ya diferentes de los catalanes de allá, de España. Por lo que podemos hablar de que hay una catalanidad mexicana o mexicanizada”, indica el investigador.

Hay ejemplos de catalanes ocupando cargos públicos que hoy resultarían escandalosos, añade. Ese es el caso de Gaspar de Portolà, designado en el siglo XVIII gobernador de California (sede Loreto, en la península de Baja California), para que llevara a cabo una expedición a la Alta California y detuviera el avance hacia el sur de los rusos y la llegada de los británicos a las costas nórdicas del Pacífico. Luego, Portolà fue nombrado gobernador en Puebla.

La lista de catalanes y de descendientes de catalanes que menciona José María Murià Rouret es amplia: Jaime Nunó, compositor del Himno Nacional Mexicano, los pintores Pelegrín Clavé y Santiago Rebull, Jaime Torres Bodet, Narciso Bassols, Carlos Pellicer, Ramón Xirau y Marta Palau, entre otros.

“Creo que los mexicanos deberíamos tener un poquito más de conciencia de que Cataluña ha jugado un papel de relativa importancia en el desarrollo mexicano. La hechura de este librito me dio muchas sorpresas, de catalanes que nunca pensé que fueran catalanes o que fueran de origen catalán. De repente, vas encontrando que, en términos generales, la presencia catalana en México fue provechosa”, indica.