Presenta en México su nueva cinta

El director de películas de culto como El Cisne Negro y Réquiem por un sueño, Darren Aronofsky se encuentra en México para promocionar su nueva cinta, Atrapado robando. Durante una masterclass ofrecida en Cinépolis Oasis Coyoacán, el cineasta estadounidense habló con algunos fans y medios de comunicación no solo de su nuevo proyecto, sino del mensaje que quiere mandar.

Más que un thriller

“Me atrajo la historia porque no es solamente un ‘thriller’, sino una radiografía de cómo una mala decisión puede cambiar el curso de tu vida. El beisbol, el crimen y la ciudad se convierten en un personaje más dentro de la trama”, dijo en la charla.

Respecto al elenco, que incluye a Austin Butler, Regina King, Zoë Kravitz, Matt Smith, Vincent D’Onofrio, Bad Bunny y Carol Kane; Aronofsky destacó que cada actor fue elegido por la energía que podía aportar y no por el peso de su nombre. “No me interesa el reparto por nombres famosos, sino por lo que aportan. Austin, por ejemplo, tiene la capacidad de mostrar vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo, algo fundamental para un personaje que vive entre la esperanza y la desesperación”, comentó.

Asimismo, destacó que en esta, como en sus otros filmes, su propósito va mucho más allá de romper récords en taquilla, busca dejar una huella en el espectador. “Cuando hago una película, no busco que el público se entretenga durante dos horas. Quiero que salgan con preguntas, con emociones encontradas, con algo que los acompañe días después. El buen cine te persigue”, afirmó.

La noche la cerró con un mensaje a los nuevos cineastas: arriesgarse a contar historias personales aunque parezcan imposibles de llevar a la pantalla. “Las películas más honestas son las que nacen de un impulso real, incluso si el mundo te dice que no funcionarán. Ahí es donde está la magia”, concluyó entre aplausos y además se dio el tiempo de firmar algunos autógrafos.