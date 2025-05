Presenta libro dedicado a mujeres

Cazzu sigue sorprendiendo, ya que acompañó el lanzamiento de su disco Latinaje con la escritura. La cantante dio a conocer el libro llamado Perreo, una revolución, en el cual la artista despliega su perspectiva alrededor de todo el fenómeno musical llevado por las mujeres. “Varias veces me encontré sintiéndome una estúpida por pensar que tengo el derecho a escribir un libro. Después me acordé que existen libros de mierda, y se me pasó. Aunque, obvio, espero que este no sea el caso, eso dependerá de la opinión de ustedes”, escribió en Instagram.

Según contó, fue hace cuatro años cuando se le ocurrió escribir un libro basado en sus experiencias; sin embargo, no fue hasta que habló sobre ello con algunos seres queridos, que se decidió a dar el siguiente paso. “Este libro cuenta, reivindica y reniega sobre la industria musical urbana, sobre la vida siendo mujer en la música o en cualquier ámbito aplicable. Pero sobre todo, intenta ser un aporte para seguir construyendo la igualdad”, afirma.

Cazzu agradeció el apoyo que recibió de la cantante Tokisha en algunas de sus reflexiones y se lo dedicó a todos los que quieran saber del reguetón. “Se lo dedico a las mujeres que aman el reguetón, a las que lo odian, a las que quieren cantar, componer o producir, a mis colegas mujeres que a duras penas llegaron y siguen resistiendo”, concluyó.