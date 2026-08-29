Presentan a los ganadores de Bellas Artes

La Secretaría de Cultura del gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), presentaron dos títulos de la colección Premios Bellas Artes de Literatura 2023, que reúne obras de diversas voces, temas y estilos de la creación literaria contemporánea.

“Los premios adquieren sentido público cuando las obras reconocidas circulan, encuentran nuevas lectoras y lectores y generan conversaciones necesarias para la sociedad. Presentar estos libros y propiciar el diálogo directo con sus autores da continuidad al reconocimiento, amplía la circulación de la dramaturgia y la crónica contemporáneas, y abre un espacio para reflexionar sobre la identidad y la memoria”, destacó, en referencia a la presentación, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

La actividad se llevó a cabo en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia, con la participación de Carlos Alfonso Nava y Rigoberto Martínez, quienes hablaron sobre sus obras, leyeron fragmentos y conversaron con el público.

Galardonados

Carlos Alfonso Nava (Ciudad de México, 1985), dramaturgo, guionista y docente, obtuvo el Premio Bellas Artes Baja California de Dramaturgia Luisa Josefina Hernández 2023 por Coanda o diatriba de cuatro mujeres singulares, libro que destaca por sus cualidades literario-dramáticas y su potencial escénico, al abordar temas como la identidad y la reconciliación con el pasado.

Durante la presentación, el autor reflexionó sobre la importancia de acercarse al teatro también desde la lectura. Consideró que se trata de un género artístico “muy noble”, que permite conocer otras perspectivas y confrontar los miedos más íntimos.

Explicó que su obra aborda conceptos científicos relacionados con la causalidad y el destino de cada ser humano, e incorpora elementos autobiográficos. Asimismo, se inscribe en la llamada “narraturgia”, género que combina la descripción de escenas con la presencia de un narrador que establece un vínculo particular con el público.

Nava destacó también la vitalidad del teatro mexicano y la presencia de nuevas generaciones de actores y dramaturgos que, dijo, tienen mucho que aportar a la escena nacional e internacional.

Por su parte, el escritor chihuahuense Rigoberto Martínez Escárcega obtuvo el Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor 2023 por Retorno inasible, que recupera la historia de un grupo de jóvenes que emprendió una lucha contra el caciquismo, las injusticias y el capitalismo, pero cuya historia fue invisibilizada por la narrativa oficial. “La literatura es la constante búsqueda existencial de uno mismo: qué soy y quién soy”, afirmó el docente y epistemólogo.

Sobre su libro, señaló que, más allá de que su nombre aparezca en la portada, lo importante es la historia que se cuenta. Explicó que se trata de una historia real rescatada del olvido, protagonizada por un grupo de jóvenes guerrilleros surgido en Chihuahua, en una sociedad que describió como altamente conservadora.

Recordó que las autoridades estatales respondieron con persecuciones, encarcelamientos, torturas y desapariciones. “Todo esto ocurrió antes del movimiento estudiantil de 1968. Por ello, la guerrilla se convirtió en su única alternativa de cambio”, expresó.