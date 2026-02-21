Presentan Ambulante edición 2026

Con más de cien títulos, procedentes de una treintena de países, se realizará la edición 2026 de Ambulante, Gira de Documentales, iniciativa originada por Gael García Bernal y Diego Luna.

Entres las cintas que estarán disponibles se encuentran Llamarse Olimpia, que habla sobre la ley en contra del abuso en redes sociales y triunfadora en los festivales de Guadalajara y Morelia; Vidas en la orilla, secuela del también documental Mi vida adentro, sobre una mexicana recluida en EU y Binizza, los seres de las nubes, de Juan Carlos Rulfo.

Sedes

La gira comenzará el 5 de marzo en la Ciudad de México, donde estará por una semana, para luego trasladarse a Querétaro, Michoacán, Morelos y Baja California.

“Cinco estados han sido la realidad después de la pandemia, pero no es lo único que se hace. No todo puede abarcar la gira, sino que hemos creado otros programas (como Ambulante Presenta) a lo largo del año, con lo que se logra un equilibrio”, dice Itzel Martínez del Cañizo, directora de la Gira.

La función inaugural se llevará a cabo en el teatro Esperanza Iris, con la proyección de Historias del buen valle, del consagrado director español José Luis Guerín.

El tema de la edición 2026 de Ambulante es Confabular, óptica bajo el cual tendrá cintas como Más que una casa, Voces del bosque e It’s all gonna break, este último sobre la banda Broken Social Scene.

Será la primera vez que Rulfo participe en Ambulante y lo hará con una película sobre la comunidad zapoteca. “Con personajes que quisieron decir sus cosas, hablar de su dignidad, sin embarrártelo en la cara. Me gustaría hacer algo así en cada estado”, indica el realizador.

Legislación

A la presentación oficial fue Daniela Alatorre, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía, quien celebra una ventana para el documental mexicana, género donde ella nació.

La funcionaria aprovechó el momento para recalcar que la iniciativa de Ley de Cine y el Audiovisual, presentada el pasado viernes en la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, pronto se meterá al Congreso para su consideración.