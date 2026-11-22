El 19 de noviembre se llevó a cabo un encuentro organizado por la Dirección de Desarrollo Bibliotecario de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), que en cabeza la maestra Brenda Graciela Escobar Cabrera, en coordinación con el maestro José Carlos Morales Gómez, director del Centro Cultural y Museo David Gómez Solana y de la Casa Editorial Tuchtlán.

Obras

En el evento fueron presentadas cuatro compilaciones de cuentos escritos por niñas, niños y jóvenes, de entre 8 y 16 años de edad: la antología Pequeños escritores: tomo 2, dedicada a las riquezas naturales de Chiapas, con relatos que hacen referencia a lugares del estado; Pequeños escritores: tomo 3, la cual está dedicada a las raíces, la cultura y la historia de la entidad; Pequeños escritores: tomo 4, que contiene cuentos de ficción, y finalmente, Cuentos Club de Cartas, que por primera vez vio la luz, con relatos de ficción, suspenso e intriga.

Invitados especiales

El encuentro cultural contó con la participación de las escritoras Karen Reyes y Sakae Reyes, quienes hablaron de la novela Damnatio Amoris. Por su parte, Rosy Martínez dio lectura a su poemario Alma rota, recuerdos vacíos, y María Teresa Hilerio, de Acapetahua, aprovechó el momento para dar a conocer Cuando mi corazón duele, mi alma escribe.

También estuvieron presentes los jóvenes autores Harumi Itziar, Raquel Yulisam Meza, Joaquín Alejandro Palacios, Carlos Iarhini Morales, Valeria Lozano, José María Vázquez Morales, Amelia Palacios León, Fabrizzio Escobar Fiallo, Grettel Fernanda García Molina, Kinary Mina Domínguez, Miranda Eluney Oceguera, Jana Arisbeth Jiménez Teco, Valentina Aguilar Santiago, Valeria Solís Escobar, Elizabeth Corona González, Juan Isaac Montero Salas y Constanza Hernández Domínguez.

Finalmente, indicaron que el Centro Cultural y Museo David Gómez Solana, en el corazón de Tuxtla Gutiérrez, imparte talleres de dibujo, creación literaria y música, en los que niños y niñas desarrollan sus habilidades.