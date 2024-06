Presentan arte, migración y medio ambiente

Como parte del programa de comisiones del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (Marco), este 31 de mayo se inaugura la muestra “En el cauce del río”, de Yosidare Sánchez (Monterrey, México, 1976).

Sánchez es una artista visual que trabaja el tema del espacio público y la migración y ha expuesto en distintos estados de la República, en España, Colombia, Argentina y Estados Unidos. En esta ocasión, comisionada por el Marco, presenta tres creaciones: Planear en papel, Largo de campo y Punteríos, en formato de video y fotos.

Las obras tienen un hilo en común: lo que fue el río Santa Catarina, ahora terreno seco que se ubica junto a la colonia Independencia, en Monterrey, lugar que ha sido objeto de estudio de la artista, pero también donde creció.

“Estas piezas son una reflexión del espacio público y los derechos ambientales y culturales del ciudadano. Las piezas revelan la memoria del cauce, como río que era un espacio de la colonia Independencia, donde no había dónde jugar o distraerse. También era un patrimonio del estado (de Nuevo León), pero también de ellos (los habitantes), porque eran sus guardianes, ahí jugaban y sabían que debían cuidarlo. Lo que presento son metáforas de estrategias de recreación y salud y es una forma de hablar del juego”, explica Sánchez en entrevista.

En Planear en papel, Sánchez deja ver el contraste entre el paisaje urbano y natural entre el río y los edificios de Monterrey. Desde un puente, la artista arroja un avión de papel que por su gran tamaño no alcanza a volar. El avión en sí se exhibirá en el vestíbulo del museo.

En Largo de campo, desde las alturas, muestra un fragmento de campo de Futbol, el pasto y las marcas blancas, que se ve diminuto cada vez que la imagen se aleja, en comparación al amplio y árido terreno del río seco. Con esta obra, Sánchez propone una reflexión sobre la pérdida de espacios públicos recreativos, que tienen un impacto psicológico negativo en los habitantes.

Finalmente, Punteríos es un video a pantalla dividida. En una parte se puede ver a Yasodari Sánchez lanzando semillas de árboles endémicos a lo que era el río, y en la otra parte la cámara enfoca la caída de las semillas. “A partir del juego y el esparcimiento, la artista desarrolla un acto de reforestación”, explica el Marco en un boletín de prensa.

Como se puede ver en esta obra, la artista también aborda el aspecto ambiental y argumenta que “por cada habitante en Monterrey deberíamos tener por lo menos 15 metros cuadrados de vegetación o 32 parques Fundidora para tener un verdadero pulmón en la ciudad”.

“Estas piezas es como hablar de un panóptico sobre la memoria de la infancia que tuvimos, de los lugares que teníamos cuando todavía no éramos tantos, pero también es hablar del éxodo que hay y hubo, y de cómo la convivencia (de comunidad) ya no existe y que es de urgencia hacer actos de intervención que refieran a legislaciones sobre los ecosistemas. Lamentablemente, esta ciudad crece más, no se respetan los derechos ambientales y de memoria, el desborde de la ciudad es cada vez más extendido y sigue habiendo falta de áreas verdes y espacios de juego”, detalla Sánchez.

La creadora, que es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha trabajado la colonia Independencia porque es ajena al imaginario colectivo y le interesa “las dinámicas que tienen que ver con la memoria y los procesos de resistencia y resiliencia”.

Yasodari Sánchez describe este barrio de Monterrey, que formó parte del primer cuadrante con el que se creó la ciudad, como un espacio donde todavía se conoce al vecino y se comunica y convive con él, algo que, asegura, es cada vez más raro en las grandes ciudades y en una cultura cada vez más individualista.

Dice que se formó con muchos migrantes provenientes principalmente de San Luis Potosí, que llegaron “bajo la promesa del progreso”. Aunque la artista considera que en la actualidad este barrio se encuentra “parado”, tanto en el tiempo, como en crecimiento económico. La Independencia también es famosa por ser la cuna del sonidero, en la década de los 60.