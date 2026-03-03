Presentan convocatoria de Ícaro

La convocatoria 2026 y los doce proyectos salientes de Ícaro, plataforma de emprendimiento e innovación de industrias culturales y creativas, fueron presentados en la Universidad de la Libertad.

Sergio Vela, director de Arte y Cultura de Grupo Salinas, dijo que, a través del acompañamiento de Ícaro, se crea una especie de traje a la medida para que empresas e industrias creativas se desenvuelvan con mayor holgura.

“Ese acompañamiento implica talleres, reflexiones, distintos momentos en los cuales se van haciendo depuraciones en el trabajo y se va creando un traje a la medida. Por esa razón no es un programa que podamos tener abierto a todo público. Hay una serie de tutorías que toman en cuenta cuáles son las peculiaridades del proyecto creativo y cuál es el entorno en que ese proyecto creativo se desenvuelve. De todo esto da cuenta Banco Azteca y, evidentemente, Arte y Cultura”, señaló Vela, en entrevista.

Programa

Contó que en el equipo de Arte y Cultura se ha ido reflexionando, desde hace un buen número de años y a nivel interno, sobre la necesidad de que los jóvenes emprendedores en industrias creativas cuenten con un instrumental debidamente ágil y disponible para comprender la lógica del negocio: “Los negocios mueven la economía. Y las industrias creativas hacen una aportación al Producto Interno Bruto muy significativa. Sabemos que hay una especie de disociación tradicional entre los creadores y el mundo financiero o el mundo empresarial. Por otra parte, conocemos, reconocemos y apreciamos que Banco Azteca tiene, desde hace muchos años, un programa de educación financiera”.

Un programa de educación financiera con el que, además, se ha abierto una pregunta, ¿por qué no diseñar algo idóneo para las industrias creativas? Así, el creador escénico y promotor cultural, Álvaro Hegewisch, se convirtió en la mente creativa de Ícaro.

“Ya son dos años completos en que Ícaro ha funcionado. Termina la segunda generación con esta serie de muestras en ‘showcases’ y se lanza la convocatoria para la generación 2026 con una oferta ampliada y contando con el respaldo y la colaboración de México Territorio Creativo, que es la organización que engloba la iniciativa de Design Week México y ha sido, en estos años, un magnífico aliado”, expresó.

Aseguró que “en el transcurso de este programa y, en general, de nuestra actividad estamos sumando alianzas y fortaleciéndolas para que dejemos huella y contribuyamos de mejor manera a que las industrias creativas sean perdurables y sólidas. Contribuir a que no sean efímeras y no contentarnos con ese promedio de vida de cinco años de un emprendimiento por falta de educación financiera. Debemos ir por mucho más”.

La apuesta de es que las distintas industrias adquieran su plena sostenibilidad gracias a las herramientas, tutorías y acompañamientos que durante ocho meses brinda Ícaro, sin ningún costo, a los proyectos seleccionados.