Presentan crónicas sobre memoria y justicia

Las crónicas que el periodista y narrador Gerardo Antonio Martínez (Ciudad de México, 1982) reúne en La eternidad de nuestros muertos. Crónicas de la Comisión de la Verdad en México (Grano de Sal, 2026) hechas a partir de su trabajo como investigador de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (Coveh), son producto de la necesidad de ofrecer una narración accesible a gente no familiarizada con la justicia, la memoria y la reparación hacia víctimas de la Guerra Sucia.

Los referentes de este ejercicio periodístico, que busca la exposición de los hechos sin tecnicismos históricos ni archivísticos, son Walsh y Aleksiévich. “Es, además, un tema muy importante que tiene que ver con la relación entre el individuo, los colectivos, la sociedad con el Estado y sobre todo la relación a partir de actos y estrategias de violencia”, señala.

Reporte

En el caso puntual del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, del que Martínez fue investigador, la encomienda fue redactar un informe que diera cuenta de violaciones graves a los derechos humanos ocurridos en el periodo de estudio (de 1965 a 1990). “¿A qué me refiero con violaciones graves a derechos humanos? Por enlistar algunas: desaparición forzada, desaparición forzada transitoria, ejecución extrajudicial, exilio, tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado y otras que vienen a partir de criterios internacionales de organismos de derechos humanos”, señala.

Sin embargo, con uno de los informes presentados (“Fue el Estado”) quedó en evidencia que “el Estado únicamente tenía la intención de reconocer a ciertas o ciertos conjuntos de víctimas dentro de un universo que es mayor, puntualmente a personas que demandan hechos en contextos de guerrilla, de movimiento sindical, de movimiento estudiantil. Pero cuando un informe de esta naturaleza le presentó otros conjuntos de víctimas que tienen que ver con disidencias sexogenéricas, con trabajadoras sexuales, con violaciones graves a los derechos humanos, incluso dentro de las mismas fuerzas armadas, cuerpos policíacos o dentro del contexto de combate al narcotráfico, ya hubo resistencias cuando los principios de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011 permite que no se clasifique a las víctimas en función de su integridad personal, ética, moral o su militancia, sino en función de las vulnerabilidades”.

Detalla que el quinto volumen de este informe aborda factores de persistencia: prácticas, actos, estrategias y estructuras de gobierno del mismo Estado que funcionaron y existieron en el periodo de estudio, pero siguen existiendo a la fecha y permiten que sigan ocurriendo graves violaciones graves a los derechos humanos: “Después hubo expresiones del Estado que fueron renuentes a reconocer este tipo de conclusiones de la comisión porque significaba el reconocimiento de que a la fecha siguen ocurriendo este tipo de hechos”.