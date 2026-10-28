Presentan cuarto Cuaderno de octubre

Una conferencia escrita por David Huerta —en dos tiempos, 2001 y 2006— que no había sido publicada y en la que estudió aspectos de la escritura de Ramón López Velarde a partir de su vínculo con la poesía de José Gorostiza; así como la publicación de los ensayos de Jorge Ortega y de Jaime Moreno Villarreal sobre Cuaderno de noviembre, el segundo libro de David Huerta que cumple 50 años en este 2026; un homenaje a Rafael López Castro por sus 80 años de vida, y la obra visual de Paulina Lavista, Manuel Álvarez Bravo y el propio López Castro, son parte del número 4 de Cuaderno de octubre, anuario de la Sociedad de Amigos de David Huerta.

Esta edición incluye seis ensayos en la sección “Textos para las incisiones” que abordan los vínculos profundos de David Huerta con Antonio Alatorre y Néstor Perlongher, vistos por Luis Vicente de Aguinaga y José P. Serrato; su afinidad con un recurso literario frecuentado por Borges de Sergio Ugalde; la multiplicidad de los registros poéticos que practicó desde la mirada de Jacobo Sefamí; su capacidad para desplegar universos a partir de la brevedad analizada por Rafael Olea Franco y la revelación de los efectos que puede suscitar su lectura según Malva Flores.

Valor de los textos

“Todo esto hace que nuestro anuario empiece a no ser solamente una compilación de textos, sino elementos visuales que son en sí mismos valiosos y que también mantienen la vinculación, la discusión, la reflexión y el estudio de la obra de David Huerta”, afirma Carlos Ulises Mata, coordinador del anuario, quien agrega que aunque mantienen como núcleo la obra y figura de David, quieren acercarse a un amplio abanico de personas que tienen una obra importante propia, pero que tuvieron una coincidencia de ideas o incluso de espacios de trabajo con él, como es el caso de Rafael López Castro, de quien Huerta escribió al menos cinco textos valoratorios.

Mata asegura que entre las muchas conferencias de David que querían publicar optaron por la reflexión sobre la importancia de la figura de López Velarde porque se da en un contexto que refrenda la importancia de la existencia misma de la casa del poeta que lleva a su nombre.

“Entendimos que las dos conferencias en realidad era una la continuación de la otra. Se dictaron con una diferencia de cinco años, pero obviamente al hacer la segunda David estaba recordando la anterior y las publicamos de manera íntegra”, y las acompañamos con una fotografía del gran fotógrafo Manuel Álvarez Bravo”, dice Carlos Ulises Mata, quien celebra que muchas puertas de materiales contenidos en los Cuadernos las ha abierto justo la amistad de David Huerta.